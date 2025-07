Leitartikel: Verbote sind schlecht – außer sie dienen den eigenen Lobbys

Mit Antritt dieser schwarz-rot-pinken Bundesregierung ist das Umweltministerium wieder in die Hände der ÖVP gelangt. Nicht, dass sie sich offen darauf versteift hätte, so wie auf das Innenministerium, um das die Schwarzen auch bei den Verhandlungen mit der FPÖ mit Zähnen und Klauen gekämpft hatten, aber es gibt ein tiefes Interesse an diesem Ressort. Sowohl Landwirtschaft als auch Wirtschaft und Industrie haben es lieber, wenn dort nicht zu viel gewollt wird. Andererseits: Auch SPÖ und NEOS zeigen in Klimafragen nicht die größten Ambitionen. Gemeinsam hat man den notwendigen Sparstift daher auch bei den hohen Klimaförderungen der Vorgängerregierung angesetzt.

Und die ÖVP setzt ihr Gesetz der Serie fort: Vor Totschnig waren Elisabeth Köstinger, Andrä Rupprechter, Nikolaus Berlakovich, Josef Pröll und Wilhelm Molterer Landwirtschafts- und Umweltminister in Personalunion. Alle kamen aus dem ÖVP-Bauernbund, standen unter dem Druck der Funktionäre dort und agierten entsprechend. Die Klimaökonomin Sigrid Stagl, 2024 Österreichs Wissenschafterin des Jahres, sah das Land zuletzt in einem ZiB2-Interview „schlecht unterwegs“, wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht. Österreich habe seine Treibhausgasemissionen bisher nur um 14 Tonnen gegenüber 1990 reduziert – den Großteil davon in den schwarz-grünen Jahren –, der EUSchnitt liegt bei 36 Prozent. Erreichen wir das Ziel nicht, drohen Milliarden an Strafzahlungen mit allen Auswirkungen auf Budget und Wirtschaftsstandort, die jetzt als Argumente fürs Bremsen ins Treffen geführt werden.

Dabei hat Herr Totschnig in einem Punkt ja auch recht. Klimapolitik besteht nicht darin, dass man dem oder der Einzelnen die Verantwortungen dafür aufbürdet und jeden Einkauf zur moralischen Gratwanderung macht. Die Politik muss das lösen. Aber dazu bräuchte es halt auch Politiker, die ernsthaft etwas fürs Klima wollen.