Leitartikel: Die Politik und die sozialen Medien

Der Rechnungshof hat schon im Jahr 2022 die Social-Media-Aktivitäten einiger ausgewählter Politiker – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) – unter die Lupe genommen. Es ging um die Möglichkeit einer „fehlenden Trennung zwischen den Aktivitäten eines Regierungsamts einerseits und den persönlichen oder parteipolitischen Aktivitäten eines Regierungsmitglieds andererseits“, wie es im Bericht dazu heißt.

Bis auf Haimbuchner wurden die Prüfer überall fündig: „Da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kabinette bzw. der Büros der Regierungsmitglieder diese Social-Media-Accounts großteils mitbetreuten, bestand eine Vermischung von Ressourcen von Staat und politischer Partei. Zudem könnten damit unzulässige Spenden nach dem Parteiengesetz vorliegen.“

Der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat verdonnerte ÖVP, Grüne und NEOS in weiterer Folge diesen Mai zu empfindlichen Geldstrafen. Die ÖVP hätte 50.637 Euro, die Grünen 98.018 Euro, die NEOS 70.956 Euro bezahlen müssen.

Ja – hätte. Alle drei – und in koalitionärer Einigkeit die SPÖ dazu – zeigten nämlich Einsicht. Einsicht der besonderen Art. Sie zeigen auch, dass sie beim Einbringen von Gesetzen flott sein können. Noch bevor die Strafen rechtskräftig zu bezahlen sind, wird das Parteiengesetz geändert. Künftig darf Kabinettspersonal Parteiinhalte verbreiten.

Das könnte man pragmatisch nennen, denn die Abgrenzung zwischen Regierungs- und Parteipolitik mag lästig sein. Für viele Beobachter und Funktionäre ist eh alles eins. Aber: Es ist nicht egal, ob die schönen Bilder aus Bundes- oder Landesbudgets oder aus den Parteikassen bezahlt werden (die in Österreich üppig mit Steuergeld gefüllt werden).

Doch genau hier werden die Parteien dreist: Per Nationalratsbeschluss erlassen sie sich rückwirkend die Strafen. So sieht es der Antrag von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen vor. Anlassgesetzgebung (sonst ein Unding) in eigener Sache. Beschlossen werden soll das im Parlament nächste Woche. Es wäre also noch Zeit nachzudenken. Etwa darüber, dass sich manche, die hier zustimmen, sonst gerne als Kontroll- und Transparenz-Helden geben. Oder darüber, dass man Ärger erwarten kann, wenn man die Bevölkerung das Sparen lehrt, sich selbst aber die Strafe spart.