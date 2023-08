In seiner heutigen Form und Zusammensetzung als Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung besteht dieses Ministerium erst seit Jänner 2018 (Regierung Kurz I). Zuvor waren die unterschiedlichen Ressorts jeweils anders aufgeteilt bzw. zugeordnet.

Das Unterrichtsministerium ist eines der ältesten österreichischen Ministerien überhaupt und wurde als "Ministerium des öffentlichen Unterrichts" bereits im Revolutionsjahr 1848 gegründet. Erst ab 1971 entstand unter Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) parallel dazu ein Ministerium für Wissenschaft und Forschung. Wechselweise waren in den folgenden Jahrzehnten ganz unterschiedliche Ressorts Teil des (im weitesten Sinne) "Bildungsministeriums", beispielsweise die Agenden für Kunst, Verkehr, Kultur oder Frauen. Mit der Regierung Kurz I wurde im Jänner 2018 schließlich das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung geschaffen. Erster Minister war der parteifreie und von der ÖVP nominierte Heinz Faßmann.

Bildungsminister Martin Polaschek

Martin Polaschek wurde am 22. November 1965 in Bruck an der Mur geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Graz, wo er sich 1992 promovierte. Im Jahr 2000 habilitierte er sich für Österreichische und Europäische Rechtsentwicklungen, Rechtliche Zeitgeschichte und Föderalismusforschung und wurde in der Folge zum außerordentlichen Universitätsprofessor der Uni Graz ernannt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Nachkriegsjustiz, des Universitätsrechts und der Kommunalforschung.

© IMAGO/SEPA.Media Bildungsminister Martin Polaschek

Von 2003 bis 2019 war Polaschek Vizerektor der Universität Graz, von Oktober 2019 bis Dezember 2021 Rektor an derselben. Grund für seinen Abschied war eine Regierungsumbildung, im Zuge derer Polaschek das Angebot bekam, den Posten des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu übernehmen. Als solcher wurde er am 6. Dezember 2021 angelobt. Wie sein Vorgänger Heinz Faßmann ist Polaschek parteifrei und wurde von der ÖVP nominiert.

Österreichische Unterrichts- und Wissenschaftsminister:innen seit 1945 [Liste]

In seiner heutigen Form existiert das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung erst seit Jänner 2018. Zuvor teilten sich ein Unterrichts- bzw. ein Wissenschaftsministerium die Agenden des heutigen BMBWF.

Unterrichtsminister:innen seit 1945

Dr. Ernst Fischer

27.4.1945 – 20.12.1945

Staatssekretär für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultusangelegenheiten

Dr. Felix Hurdes

20.12.1945 – 23.1.1952

Bundesminister für Unterricht

Dr. Ernst Kolb

23.1.1952 – 31.10.1954

Bundesminister für Unterricht

Dr. Heinrich Drimmel

1.11.1954 – 2.4.1964

Bundesminister für Unterricht

Dr. Theodor Piffl-Percevic

2.4.1964 – 2.6.1969

Bundesminister für Unterricht

Dr. Alois Mock

2.6.1969 – 21.4.1970

Bundesminister für Unterricht

Mag. Leopold Gratz

21.4.1970 – 4.11.1971

• Bundesminister für Unterricht (21.4.1970 – 24.7.1970)

• Bundesminister für Unterricht und Kunst (24.7.1970 – 4.11.1971)

Dr. Fred Sinowatz

4.11.1971 – 24.5.1983

Bundesminister für Unterricht und Kunst

Dr. Helmut Zilk

24.5.1983 – 10.9.1984

Bundesminister für Unterricht und Kunst

Dr. Herbert Moritz

10.9.1984 – 21.1.1987

• Bundesminister für Unterricht und Kunst (10.9.1984 – 1.1.1985)

• Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport (1.1.1985 – 21.1.1987)

Dr.in Hilde Hawlicek

21.1.1987 – 17.12.1990

Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Sport

Dr. Rudolf Scholten

17.12.1990 – 29.11.1994

• Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport (17.12.1990 – 1.2.1991)

• Bundesminister für Unterricht und Kunst (1.2.1991 – 29.11.1994)

Dr. Erhard Busek

29.11.1994 – 4.5.1995

Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

Elisabeth Gehrer

4.5.1995 – 11.1.2007

• Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (4.5.1995 – 4.2.2000)

• Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur (4.2.2000 – 11.1.2007)

Dr.in Claudia Schmied

11.1.2007 – 16.12.2013

• Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur (11.1.2007 – 1.3.2007)

• Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur (1.3.2007 – 16.12.2013)

Gabriele Heinisch-Hosek

16.12.2013 – 18.5.2016

• Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur (16.12.2013 – 1.3.2014)

• Bundesministerin für Bildung und Frauen (1.3.2014 – 18.5.2016)

Dr.in Sonja Hammerschmid

18.5.2016 – 18.12.2017

• Bundesministerin für Bildung und Frauen (18.5.2016 – 30.6.2016)

• Bundesministerin für Bildung (1.7.2016 – 18.12.2017)

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann

18.12.2017 – 3.6.2019

• Bundesminister für Bildung (18.12.2017 – 8.1.2018)

• Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung (8.1.2018 – 3.6.2019)

Mag.a Dr.in Iris Eliisa Rauskala

3.6.2019 – 7.1.2020

Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann

7.1.2020 – 6.12.2021

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Ao.Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek

seit 6.12.2021

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Wissenschaftsminister:innen seit 1970

Dr.in Hertha Firnberg

26.7.1970 – 24.5.1983

Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

Dr. Heinz Fischer

24.5.1983 – 21.1.1987

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

Dr. Hans Tuppy

21.1.1987 – 24.4.1989

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

Dr. Erhard Busek

24.4.1989 – 29.11.1994

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

Dr. Rudolf Scholten

29.11.1994 – 28.1.1997

• Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst (29.11.1994 – 1.5.1996)

• Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr (12.3.1996 – 1.5.1996)

• Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst (1.5.1996 – 28.1.1997)

Dr. Caspar Einem

28.1.1997 – 4.2.2000

• Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst (28.1.1997 – 15.2.1997)

• Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr (15.2.1997 – 4.2.2000)

DI Michael Schmid

4.2.2000 – 1.4.2000

Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr

Elisabeth Gehrer

1.4.2000 – 11.1.2007

Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Dr. Johannes Hahn

11.1.2007 – 26.1.2010

• Bundesminister ohne Portefeuille (11.1.2007 – 1.3.2007)

• Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (1.3.2007 – 26.1.2010)

Dr.in Beatrix Karl

26.1.2010 – 21.4.2011

Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

Dr. Karlheinz Töchterle

21.4.2011 – 16.12.2013

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

Dr. Reinhold Mitterlehner

16.12.2013 - 17.05.2017

• Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (16.12.2013 – 1.3.2014)

• Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (1.3.2014 – 17.5.2017)

Dr. Harald Mahrer

17.5.2017 – 18.12.2018

Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Dr.in Margarete Schramböck

18.12.2017 – 8.1.2018

Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann

8.1.2018 – 3.6.2019

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag.a Dr.in Iris Eliisa Rauskala

3.6.2019 – 7.1.2020

Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann

7.1.2020 – 6.12.2021

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Ao.Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek

seit 6.12.2021

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Services des BMBWF [Bürger:innenservice]

Für Fragen zu den Aufgaben- und Kompetenzbereichen des Bildungsministeriums steht Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 16 Uhr, eine gebührenfreie Servicehotline zur Verfügung: +43 (0) 800 20 56 76. Per Mail ist das BMBWF unter buergerinnenservice <AT> bmbwf.gv.at erreichbar. Beratungsangebote finden Sie hier sowie hier die häufig gestellten Fragen.