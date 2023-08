Inhaltsverzeichnis:

Was ist die Sozialversicherung?

Die Sozialversicherung ist das Rückgrat der sozialen Sicherheit in Österreich. Die Absicht dahinter ist es, Menschen in allen Lebenslagen (finanziell) zu unterstützen, zum Beispiel bei Krankheit, in der Schule, bei der Gründung einer Familie, Arbeitsunfällen oder in der Pension. Dahinter steht die Idee gesellschaftlicher Solidarität: Alle Menschen zahlen in die Versicherung ein - und jene, die Leistungen benötigen, können daraus schöpfen.

In Österreich besteht die Sozialversicherung aus Unfall-, Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung. Wo und wie eine Person versichert ist, hängt von der (ehemals) ausgeübten Erwerbstätigkeit ab.

Arbeitnehmer:innen, geringfügig Beschäftigte, Freie Dienstnehmer:innen, Heimarbeiter:innen, im Betrieb der Eltern beschäftigte Kinder, Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft und Gesellschafter:innen einer GmbH sind nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) versichert.

Selbständige sind nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) versichert. Unter GSVG-Selbständige fallen u.a. Neue Selbständige, Einzelunternehmer:innen oder Werksvertragstätige.

Die Pflichtversicherung nach dem Freiberuflich Selbstständigen-Sozialversicherungsgesetz (FSVG) regelt die Pflichtversicherungen von Ärzt:innen, Apotheker:innen, Ziviltechniker:innen und Patientenanwält:innen.

Landwirt:innen und deren Familienangehörige sind nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) versichert.

Bin ich automatisch sozialversichert?

Österreichs Sozialversicherung ist eine Pflichtversicherung, alle in Österreich beschäftigten Menschen zahlen in die Versicherung ein.

Nicht alle Menschen sind jedoch vollversichert. Personen, die beispielsweise geringfügig angestellt sind und weniger als 500,91 Euro monatlich verdienen, zahlen keine Kranken- und Pensionsversicherung und sind daher nur teilversichert. Ausnahmen gibt es auch für Pensionist:innen, Asylwerber:innen oder Zivildiener:innen.

Was deckt die Sozialversicherung ab?

Die Sozialversicherung ist so konzipiert, dass sie möglichst alle Lebensbereiche abdeckt. Unfall, Krankheit und Pension sind daher weit definiert. Die Krankenversicherung umfasst neben klassischen Krankenbehandlungen, u.a. Vorsorgeleistungen wie die Gesundenuntersuchung oder Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, medizinische Hauskrankenpflege, Zahnbehandlungen oder Kuraufenthalte. Eine Pensionsversicherung bezieht sich nicht nur auf Menschen, die altersbedingt aus dem Erwerbsleben ausscheiden, sondern auch auf Witwen, Witwer und Waisen sowie Menschen mit geminderter Arbeitsfähigkeit. Die Unfallversicherung unterstützt bei der Unfallheilbehandlung, bei der Rehabilitation oder bei der Verhütung von Berufskrankheiten.