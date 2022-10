Gesundheitsministerium: Von Sozialem über Pflege bis zum Konsumentenschutz

Inhaltsverzeichnis

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar 2020 steht das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK, kurz auch Sozialministerium bzw. Gesundheitsministerium) wie nie zuvor im Fokus. Zu Spitzenzeiten saßen rund 70 Fachleute im Krisenstab des Gesundheitsministeriums.

Im „Regelbetrieb“ ist das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz aber für weit mehr zuständig. Unter anderem für das österreichische Gesundheitssystem, die öffentliche Gesundheit, Pflege und Betreuung, Politik für Senior:innen, Behindertenpolitik, Konsument:innenschutz, Sozialpolitik und die Sozialversicherung. Sitz des BMSGPK ist am Stubenring 1, in 1010 Wien. Eben dort ist auch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) angesiedelt, die unter Aufsicht des Sozialministeriums steht und im Zuge der Corona-Pandemie eine entscheidende Rolle spielt.

Auch die Homepage des Gesundheitsministeriums ist ein wichtiger Wegbegleiter in Sachen Corona. Hier findet man sämtliche Regelungen zur Einreise nach Österreich sowie Informationen zur Teststrategie, zum Grünen Pass wie zu verschiedenen Impfstoffen, zu den aktuellen Corona-Zahlen und zu entsprechenden Service-Nummern. Für einen Überblick empfiehlt sich die Seite „Regelungen in Österreich“. Für eine telefonische Auskunft steht folgende Service-Hotline zur Verfügung: 0800 201 611 (Mo.-Fr., 8 bis 16 Uhr).

Insgesamt sind 812 Mitarbeiter:innen im BMSGKP beschäftigt. Zwischen Bundesminister Johannes Rauch (Grüne) und dessen Kabinett und der Verwaltung agiert Generalsekretärin Ines Stilling als eine Art Bindeglied. Schilling wird diesen Posten allerdings Mitte November 2022 aufgeben und als Leiterin des Bereichs Soziales zur Arbeiterkammer wechseln, eine Nachfolgerin ist noch nicht bekannt.

Zur Verwaltung zählen sieben Sektionen: Präsidialangelegenheiten, Supportfunktionen und IT, Sozialversicherung, Konsumentenpolitik und Verbrauchergesundheit, Pflegevorsorge, Behinderten- und Versorgungsangelegenheiten, Europäische, internationale und sozialpolitische Grundsatzfragen, Humanmedizinrecht und Gesundheitstelematik sowie Öffentliche Gesundheit und Gesundheitssystem.

Organigramm des BMSGPK (Stand 19. September 2022):

Weiterführende Links: www.sozialministerium.at: Weitere Informationen findet man auf der Homepage des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

www.oesterreich.gv.at: Hier kann man nach einzelnen Mitarbeiter:innen des Ministeriums suchen.

www.sozialministeriumservice.at: Unter diesem Link findet man Formulare und Anträge zu verschiedenen Bereichen.

Wie sieht der geschichtliche Hintergrund aus?

Eine Geschichte des BMSGPK lässt sich nur schwierig schreiben, denn in seiner heute bekannten Form existiert das Ministerium erst seit Jänner 2020. Zuvor waren unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Ressorts in der Vergangenheit stets in anderen Ministerien untergebracht. So existierte bereits 1918 – wenn auch nur für kurze Zeit – ein Ministerium für soziale Fürsorge.

Ein Ministerium für Gesundheit und Umweltschutz wurde schließlich 1972 eingeführt. Von da an wechseln die Gesundheitsagenden von Legislaturperiode zu Legislaturperiode das Ministerium. Noch 2016 existierten zwei separate Ministerien, eines für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und eines für Gesundheit und Frauen. 2018 wurde dieses zum Bundesministerium für Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Ende Jänner 2020 kam dann noch das Pflegeressort hinzu.