Steckbrief Sophie von Wessex

Name: Sophie Helen Mountbatten-Windsor, gebürtige Sophie Helen Rhys-Jones

Sophie Helen Mountbatten-Windsor, gebürtige Sophie Helen Rhys-Jones Titel: HRH Sophie, Countess of Wessex

HRH Sophie, Countess of Wessex Geboren am: 20. Jänner 1965 in Oxford, Großbritannien

20. Jänner 1965 in Oxford, Großbritannien Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Beziehungsstatus: seit 1999 verheiratet mit Prinz Edward, dem Earl of Wessex

seit 1999 verheiratet mit Prinz Edward, dem Earl of Wessex Kinder: Tochter Lady Louise Windsor, Sohn James Viscount Severn

© imago images/i Images Gräfin Sophie von Wessex

Sophie Rhys Jones: Eine Bürgerliche steigt auf

Nicht zum ersten Mal verliebte sich ein Blaublüter in eine Bürgerliche. Die Rede ist von Prinz Edward, dem jüngsten Sohn von Queen Elizabeth. Ein Tennismatch im Jahr 1993 markierte den Anfang ihrer Romanze, die lange Zeit geheim gehalten wurde. Schließlich war Sophie Rhys-Jones, aus der später Gräfin Sofie werden sollte, nicht von adeliger Herkunft.

Sophie & Edward: Vom Tenniscourt zum Altar

Als Tochter eines Reifenhändlers und einer Sekretärin war Sophie gewiss nicht die erste Wahl im Hause Mountbatten-Windsor. Doch die unaufgeregte PR-Mangerin hielt sich stets im Hintergrund und bewies in den Jahren der Geheimhaltung ihre Qualitäten.

© imago/ZUMA Press Sophie und Edward lernten sich 1993 bei einem Tennismatch kennen.

Schließlich heiratete das Paar im Jahr 1999 - sechs Jahre nach ihrem ersten Zusammentreffen - in der St George's Chapel in Windsor. Die frisch Vermählten bekamen den Titel "Graf und Gräfin von Wessex" verliehen.

Gräfin Sophies enge Bindung zur Queen

Seither pflegt Gräfin Sophie von Wessex engen Kontakt mit ihrer Schwiegermutter. Der "Telegraph" schrieb über sie: "Seitdem Sophie Prinz Edward in der St. George's Chapel in Windsor Castle im Jahr 1999 geheiratet hat (...) ist sie zu einer der vertrauenswürdigsten Abgeordneten der Königin aufgestiegen." Immer wieder sieht man die Queen bei Kirchgängen in Sandringham in Begleitung ihrer Schwiegertochter - ein Hinweis, wie nah die beiden sich stehen.

Als die Queen im März 2013 krankheitsbedingt ausfiel, sprang Sophie für sie ein und bewies, dass die Windsors auf sie zählen können.

Der einzige Fehltritt: "Sophiegate"-Affäre

Nach einem holperigen Start ins Königshaus - Sophie musste 2002 ihre PR-Firma aufgeben, weil sie auf einen als Scheich verkleideten Journalisten hereingefallen war und dieser vorgab, Geschäfte mit ihr machen zu wollen - ist es in Sachen Skandale komplett ruhig um sie geworden. Die Affäre wurde unter dem Namen "Sophiegate" bekannt. Letztendlich mussten sich der damalige Premierminister Tony Blair und die Queen einschalten, um wieder für Ordnung zu sorgen.

© imago images / PA Images Prinz Edward mit Ehefrau Gräfin Sophie und den beiden Kindern Louise und James

Gräfin Sophie als Mutter

Prinz Edward, Gräfin Sophie und ihre beiden Kinder Lady Louise und James Viscount Severn führen ein eher zurückgezogenes Leben in einem Haus in Bagshot Park, etwa 50 Kilometer westlich vom Buckingham-Palast gelegen. Lady Louise erblickte im Jahr 2003 das Licht der Welt, ihr Bruder James, der jüngste Enkel der Queen, wurde vier Jahre später geboren.

Darum ist Sophie von Wessex eher unbekannt

Warum man trotz der langen Ehe und der engen Verbundenheit zur Queen relativ wenig über Sophie von Wessex weiß, hat einen Grund. Die Gräfin ist nicht die Frau des künftigen Königs, alleine deswegen steht sie schon weniger im Rampenlicht als andere Mitglieder des Hauses Windsor. Doch das könnte sich ändern.

© AFP Zwei enge Vertraute: Sophie und die Queen

Neue Aufgaben für die Gräfin

Denn Queen Elizabeth hat jüngst drei Mitglieder ihrer Familie - Herzogin Meghan, Prinz Harry und Prinz Andrew - als hochrangige Repräsentanten der Krone verloren. Die Königin, die nicht jünger wird, muss jedoch immer häufiger vertreten werden. Den Großteil der Aufgaben übernehmen Thronfolger Prinz Charles, Prinz William und Herzogin Kate. Neben Prinzessin Anne soll und wird auch Gräfin Sophie von Wessex eine wichtige Rolle spielen und vermehrt repräsentative Aufgaben übernehmen.

© imago images / i Images

Ohne Fleiß kein Preis

Gräfin Sophie von Wessex kann auf über 20 Jahre Erfahrung als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie zurückblicken und ist bereits heute einer der Leistungsträger des Hauses Windsor. Sie hält 80 Schirmherrschaften und hat laut des Blogs "Write Royalty" im Jahr 2019 etwa 250 Termine wahrgenommen - Platz sechs im Ranking der fleißigsten Royals.

© imago images/PA Images Sophie mit Herzogin Meghan

Seit ihre Kinder etwas älter sind, nimmt sich Sophie die Zeit, ihr Profil in der königlichen Familie zu schärfen und hat die Zahl ihrer Engagements erhöht. Ein kluger Schachzug. Denn nach dem Rückzug von Harry und Meghan braucht die Queen dringend Hilfe in punkto Auslandsarbeit. Hier kommt Sophie ins Gespräch. Künftig werden wir wohl häufiger von der bisher eher zurückhaltenden - aber bestens vernetzten - Gräfin Sophie von Wessex zu hören bekommen

Sophie Wessex über Harry und Meghan

Apropos Harry und Meghan. Gräfin Sophie Wessex hat sich als eines der wenigen Mitglieder der britischen Königsfamilie öffentlich über das Interview des Herzogs und Herzogin von Sussex mit Oprah Winfrey geäußert. "Oprah wer? Welches Interview?", versuchte die Gräfin zunächst noch auszuweichen, danach versicherte sie jedoch: "Wir sind immer noch eine Familie, egal was passiert, und werden immer eine Familie bleiben." Es sind Aussagen wie diese, die Sophie von Wessex zu einer verlässlichen Vertrauten der Queen machen.