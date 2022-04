Steckbrief James Wiscount Severn

James' Eltern Edward & Sophie

Die Liebe zum Tennis brachte die Eltern von James zusammen. 1993 lernten sich Prinz Edward und Gräfin Sophie Wessex bei einem Tennisturnier kennen. Sechs Jahre später folgte die Traumhochzeit in der St. George’s Chapel im Windsor Castle. Mit der Hochzeit bekam Prinz Edward die Titel Earl of Wessex und Viscount Severn verliehen. Der Titel Viscount Severn bezieht sich auf die Herkunft der Familie von Gräfin Sophie. Sie stammt aus Wales, hier entspringt bei Llanidloes in Zentral-Wales der längste Fluss Großbritanniens: Der Severn. Der Prinz und seine Sophie hielten ihre Beziehung zu Anfang lange Zeit geheim.

James Wiscount Severn: Kein leichter Start

Der kleine James erblickte ein paar Tage vor Heiligabend, am 17.12.2007 um 16.20 Uhr, das Licht der Welt. Er wurde - wie zuvor seine ältere Schwester Lady Louise - im Frimley Park Krankenhaus geboren. Frimley liegt in der Grafschaft Surrey, die circa 50 Kilometer südöstlich der Metropole London liegt. Die Geburtsumstände waren für Gräfin Sophie nicht einfach, denn der kleine Prinz musste mit einem Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden. Papa Edward war nach der Geburt ganz verzückt und sagte in einem BBC-Interview über den kleinen James, dass dieser „very cute and very cuddly“, also „sehr süß und sehr verschmust“ sei. Nur wenige Tage nach der Geburt verriet das britische Königshaus offiziell den kompletten Namen des neusten Familienmitgliedes: James Alexander Philip Theo.

Thronfolge nach alten, königlichen Gesetzen

Mit seiner Geburt nahm James zuerst den fünften Platz in der Thronfolge ein. Er rutschte jedoch mit jedem weiteren Neugeborenen der königlichen Familie in der Rangfolge nach hinten und steht jetzt an 15. Stelle. Zum Zeitpunkt seiner Geburt galt noch die Reglung, dass männliche Nachfahren den Rang vor ihren Schwestern belegen. Deswegen ist James vor seiner älteren Schwester in der Thronfolge benannt, obwohl sie die Erstgeborene ist. Beide Elternteile sprachen sich bei Geburt gegen den Titel „His Royal Highness“ aus. Daher tragen beide Kinder lediglich den Zusatz Viscount oder Lady. Ohne diese Entscheidung würde der offizielle Titel Prinz James of Wessex lauten. James steht es jedoch frei, sich als Erwachsener so zu benennen.

© imago images/Parsons Media Die Familie 2013

Die britische Königsfamilie

Der kleine James ist Mitglied der britischen Königsfamilie, dem Haus Windsor. Somit wächst er mit den Privilegien und Verpflichtungen des königlichen Geschlechtes auf. Diese Bestimmung liegt auf den Schultern aller Kinder, Enkel und Urenkel der Queen. Das Haus Windsor wird seit 1952 von der Monarchin Queen Elisabeth II geführt. Sie ist das längste regierende Staatsoberhaupt im Vereinigten Königreich und Commonwealth, aber auch auf der ganzen Welt. Man sagt der königlichen Familie nach, dass sie sehr naturverbunden ist. Die Queen und ihre Kinder sind in Pferde und die Reiterei vernarrt. Der kleine James ist seit seinen frühen Kindertagen von Pferden begeistert. Die vierköpfige Familie Mountbatten-Windsor rund um den kleinen James steht nicht im Fokus der Presse und gilt oft als Vorzeigefamilie des Königshauses.

James Alexander Philip Theo: Name mit Bedeutung

Der Name des kleinen Prinzen lautet: James Alexander Philip Theo. James ist ein bekannter und durchaus beliebter Vorname in England. James heißt übersetzt Jakob und bedeutet so viel wie: Nachkömmling. Auch der zweite Vorname wurde mit Bedacht ausgewählt. Alexander bedeutet: „Beschützer“. Seinen Nachnamen und Titel Viscount hat er seiner Familie mütterlicherseits zu verdanken. Ein Viscount ist der vierte Rang des englischen Adels und steht unter dem Titel Earl und über dem Titel eines Barons. Vater Prinz Edward trägt den Titel Earl im Namen: Prince Edward Antony Richard Louis, Earl of Wessex.

James Viscount Severn ist ein Pferdenarr

Der kleine James ist genauso Pferde-interessiert wie viele seiner Verwandten und besonders wie auch seine Großmutter, die Queen. Mama Sophie erwähnte einmal laut der The Sunday Times in Bezug auf den Umgang der Queen mit ihren Enkelkindern: „Nicht alle Großeltern leben in einem Schloss, aber es geht nicht darum, wo du dich triffst oder wer derjenige ist. Wenn sie mit der Königin zusammen sind, ist sie einfach nur ihre Oma“. Besuche bei Pferdeveranstaltungen und Reitställen wie auch das frühe Erlernen des Reitens fördern die Leidenschaft zum Pferdesport. Die Familie lebt in Surrey, im Bagshot Park und ist umringt von Natur und Pferden.

© IMAGO/Starface James mit seinen Eltern und seiner Schwester anlässlich der Gedenkfeier für Prinz Philip im März 2022

Royals leben wie eine normale Familie

Bei öffentlichen Auftritten merkt man der vierköpfigen Familien ihre Herkunft nicht an. Sie genießen, wie auch alle anderen Familien, die Momente mit ihren Kindern. Oftmals lassen sich auch öffentliche Auftritte wie ein Zoobesuch mit dem Praktischen verbinden: Die royalen Kinder haben Spaß und Papa Edward unterstützt mit seinem Engagement den Tierschutz. Würde man nicht wissen, dass die Familie königlicher Abstammung ist, würde man dank ihrer Bodenständigkeit keinen Unterschied erkennen. Höchstens die Anzüge von Vater und Sohn und die Kleider von Tochter und Mama ließen auf einen Adelsausflug in den Zoo schließen.

© imago images / i Images Ausgelassen und fröhlich. Die Familie unterstützt eine Aktion, bei der es um das Aufräumen von Stränden geht. James scheint mit einer Krabbe seine Schwester ärgern zu wollen

Alltag und Zukunft des kleinen James

Mittlerweile ist James ein Teeanger und erfährt immer bewusster die Rolle, in die er hineingeboren wurde. Jedoch achten Mama Gräfin Sophie und Papa Prinz Edward darauf, dass ihre Kinder bescheiden und mit den richtigen Werten aufwachsen. Die Eltern des kleinen James setzen sich wie viele andere königliche Familienmitglieder für verschiedene Charity-Projekte ein. Aber auch der ganz normale Alltag wird in der Familie gelebt.

» Sie besuchen reguläre Schulen, sie gehen zu Freunden, um dort zu übernachten und zu feiern «

So erzählt Mama Sophie der Sunday Times: „Sie besuchen reguläre Schulen, sie gehen zu Freunden, um dort zu übernachten und zu feiern“. Die Wochenenden sind ähnlich gestrickt und weisen immer wieder auf ein normales Familienleben abseits des königlichen Trubels auf. Mama Sophie und Papa Edward wünschen sich für James und seine Schwester eine unbeschwerte Zukunft und Leben den Kindern vor, ihr eigenes Geld zu verdienen, trotz ihres Bekanntheitsgrades: "Wir versuchen, sie mit dem Wissen zu erziehen, dass sie für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, dass sie keine HRH-Titel tragen. Sie haben sie und können im Alter von 18 Jahren selbst entscheiden, ob sie sie verwenden möchten oder nicht.“