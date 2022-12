"Das Allerwichtigste ist, dass man dem Körper genügend Flüssigkeit gibt", betont die Ernährungsmedizinerin. Der Speichel, der Magensaft, die Darmschleimhaut, die Lymphflüssigkeit ... sie alle brauchen Flüssigkeit, um die Abwehrzellen dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht werden. Getrunken werden sollen in erster Linie Wasser und ungesüßter Tee. Bei Menschen mit einem schweren Herz- oder Nierenleiden muss die tägliche Flüssigkeitszufuhr individuell angepasst werden. Für alle anderen gilt: Der Harn sollte tagsüber schön hell sein. Ist er das nicht, muss man mehr trinken.

Durch den Verzehr von Obst und Gemüse wiederum führen wir unserem Körper Vitamine, Mineralien und bioaktive Substanzen zu. Hier lautet die Devise: Je mehr, desto besser für das Immunsystem.

© iStockphoto.com Je mehr Vitamine, Mineralien und bioaktive Substanzen, desto besser

Bei Eiweiß sieht die Sache anders aus. Zwar braucht das Immunsystem Eiweiß als Bausubstanz, übertreiben sollte man es mit der Zufuhr dennoch nicht. "Eiweiß ist nichts anderes als Stickstoffdünger", erklärt die Expertin. Ein Überschuss schadet dem Körper genauso wie ein Mangel. Hier sei wichtig, "einfach normal zu essen". Was wir brauchen, ist eine Kombination aus Getreide, Erdäpfeln und Hülsenfrüchten. Entweder man mischt diese untereinander - also zum Beispiel Erdäpfel mit Hülsenfrüchten - oder man mischt eines der drei mit Ei, Milch, Fisch oder Fleisch. Damit ist unser Eiweißbedarf gedeckt.

Warum ist Bewegung so wichtig?

Bewegung regt die Durchblutung an. Dadurch wiederum kommen die Abwehrkräfte schneller an ihren Zielort. Je mehr Bewegung also, desto besser. Allerdings sollte man nicht übertrainieren. Beim Sport entstehen nämlich Abbauprodukte, die der Körper erst einmal abtransportieren muss. Und dafür braucht er Zeit. Eine tägliche Einheit Ausdauersport ist demnach völlig in Ordnung, solange man sich danach eine Erholungsphase gönnt. Ein bisschen früher ins Bett gehen, ausreichen trinken ... "Wasser. Keinen Alkohol. Alkohol hemmt die Regeneration um bis zu drei Tage", mahnt die Expertin. Kraftsport sollte man übrigens nur jeden zweiten Tag betreiben.

Welche Rolle spielt der Darm?

Der Darm ist die größte Barriere für schädliche Keime. Genauer gesagt ist er für rund zwei Drittel unserer körpereigenen Abwehr verantwortlich. Sofern man ihn seine Arbeit erledigen lässt.

In unserem Darm tummeln sich 5.000 Mal so viele Schutzkeime, wie unsere Weltbevölkerung groß ist. Und die wollen ernährt werden. Die ideale Nahrung stellen vitamin- und ballaststoffreiche Lebensmittel dar, sprich Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen. Ebenso zuträglich sind Milchsäurebakterien, enthalten etwa in Joghurt und Buttermilch sowie in sämtlichen Produkten, die milchsauer vergoren wurden, wie zum Beispiel Sauerkraut.

Ob der Darm gut arbeitet, können wir mitunter daran erkennen, ob wir Blähungen haben. "Wenn in unserem Darm etwas vergoren wird, entsteht Gas", erklärt die Diätologin. Wird kein Gas gebildet, so ist das ein Indiz dafür, dass wir unsere Darmbakterien nicht richtig ernähren. Ohne Nahrung allerdings auch keine Darmbakterien. "Dann sterben sie ab", bringt es Kirchmaier auf den Punkt. Womit die natürliche Barriere verlorengeht, der Darm gereizt und das Immunsystem geschwächt wird. Wer nie Blähungen hat, sollte seinen Ernährungsplan also schleunigst hinterfragen.