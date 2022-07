Inhaltsverzeichnis

Was sind Ballaststoffe?

Der Name mag irritieren: Ballaststoffe haben mit Ballast nichts zu tun. Im Gegenteil: Sie sind essenzieller Bestandteil einer gesunden Ernährung. Im Grunde handelt es sich um jene Bestandteile pflanzlicher Nahrung, die unverdaulich sind und daher fast unverändert in den Dickdarm gelangen. Dort warten bereits die Darmbakterien auf sie, denen sie als Nahrung dienen. Ob wir genügend Ballaststoffe zu uns nehmen, zeigt sich letztlich am Stuhl. Bei einer ausreichenden Zufuhr ist er, sofern wir dem Körper auch genug Flüssigkeit zuführen, weicher. In die Kategorie der ballaststoffreichen Lebensmittel fallen zum Beispiel Vollkornprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse. Es wird empfohlen, täglich mindestens 30 Gramm Ballaststoffe zu sich zu nehmen.