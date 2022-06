Inhaltsverzeichnis

Ohne Kohlenhydrate geht gar nichts: Sie gehören zu unseren Energielieferanten und sind einer der drei sogenannten Makronährstoffen, die die Grundbausteine unserer Ernährung darstellen. Proteine, also Eiweiß, und Fett zählen ebenfalls dazu. Jeder von ihnen erfüllt in unserem Körper eine spezielle Funktion. Grundsätzlich sorgt die Kombination aus ihnen dafür, dass unser Körper funktioniert: Atmen, Herzschlag, Denken, Bewegen …

Kohlenhydrate sind organische Verbindungen. Sie bestehen aus aus Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Chemiker unterteilen sie nach ihrem Molekülaufbau:

Wofür sind Kohlenhydrate im Körper zuständig?

Kohlenhydrate sind dafür zuständig, uns mit rasch verfügbarer Energie zu versorgen. Kohlenhydrate sind in unseren Muskeln und in der Leber in Form von Glykogen gespeichert. Somit sind sie auf Abruf da, wenn man sie braucht. Ist die Menge an Kohlenhydraten, die wir über das Essen zu uns nehmen, zu groß, so verwandeln sie sich in Fett. Da auch irgendwann die Speichermöglichkeiten voll sind, baut das Fett Zellen, in denen es gebunkert wird. Mit anderen Worten: Wir nehmen zu.

Proteine wiederum können kaum gespeichert werden. Sie müssen laufend über die Nahrung zugeführt werden, um die Neubildung von Zellen und Gewebe zu gewährleisten.

Was passiert mit den Kohlenhydraten im Magen?

Grundsätzlich werden kohlenhydratreiche Lebensmittel, sobald sie mit Magensäften versehen als Brei im Dünndarm angelangt sind, in ihre Bestandteile zerlegt. Ein wesentlicher davon ist Zucker. Über die Darmwand gelangen die Zuckermoleküle ins Blut. Danach kommt Insulin ins Spiel: Dieses Hormon sorgt dafür, dass der Zucker in die Körperzellen gelangt, also gespeichert wird, und dort zur Verfügung steht.