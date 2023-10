Inhaltsverzeichnis

Eines gleich mal vorweg: Wenn wir von Folsäure sprechen, meinen wir möglicherweise Folat. Der Unterschied: "Das, was man über Nahrungsergänzungsmittel supplementiert, ist die Folsäure", erklärt Prof. Cem Ekmekcioglu von der MedUni Wien. Die in Lebensmitteln natürlich vorkommende Folsäure hingegen nennt man Folat.

Wofür braucht unser Körper Folsäure?

Folsäure bzw. Folat, auch Vitamin B9, Vitamin M oder - seltener - Vitamin B11 genannt, gehört der Gruppe der allesamt wasserlöslichen B-Vitamine an. Es ist wichtig für die Zellteilung und -neubildung, allen voran für die Bildung der roten Blutkörperchen. Es ist an der DNA-Synthese wie auch an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. So wie Vitamin B12 sorgt auch das Folat bzw. die Folsäure dafür, dass Homocystein abgebaut wird. Dabei handelt es sich um ein Stoffwechselprodukt, das das Risiko für Herzkreislauferkrankungen erhöht.

Worin ist Folsäure enthalten?

Da der menschliche Organismus Folat nicht selbst herstellen kann, muss es über die Nahrung zugeführt werden. Folat ist in erster Linie in Weizenkeimen, Hülsenfrüchten sowie in Kalbs- und Geflügelleber vorhanden. Auch dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat, Vogerlsalat und Grünkohl, Petersilie, Gartenkresse, Eigelb und Sonnenblumenkerne sind reich an besagtem Vitamin. Da Folat hitzeempfindlich ist, sollte man die entsprechenden Lebensmittel nicht allzu lange kochen. Ansonsten geht der wertvolle Inhaltsstoff verloren.

© iStockphoto.com Hülsenfrüchte und grünes Blattgemüse sind reich an Folat

Wie kommt es zu einem Folsäuremangel?

Ein hoher Homocysteinspiegel könnte auf eine suboptimale Versorgung hinweisen. Wobei hier nicht gleich ein Mangel vorliegen muss, nehmen wir Folat für gewöhnlich doch über zahlreiche Lebensmittel auf. Sehr wohl zu einem Mangel führen können allerdings schwere Magen-Darm-Erkrankungen. Sie verhindern, dass das Folat aus der Nahrung im Dünndarm richtig aufgenommen werden kann. Dasselbe gilt für Zöliakie. Auch Alkoholismus kann einen schweren Mangel bedingen. Der Alkohol kann sowohl die Nährstoffaufnahme im Darm als auch die Nährstoffzufuhr über die Nahrung beeinträchtigen. "Mit dem Alkohol führt man dem Körper sehr viel Energie zu, sodass man unter Umständen weniger isst oder sich einseitig ernährt", erklärt der Experte.