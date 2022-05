Zur Person © MedUni Wien/Matern Ao Univ.-Prof. Dr. Cem Ekmekcioglu ist Facharzt für Physiologie, Ernährungsmediziner und mehrfacher Buchautor. Er lehrt und forscht als außerordentlicher Universitätsprofessor am Zentrum für Public Health an der Medizinischen Universität in Wien.

Inhaltsverzeichnis

1. Wofür braucht unser Körper Vitamin B12?

Vitamin B12, auch Cobalamin genannt, ist sowohl für die Zellteilung und -differenzierung als auch für die Blutbildung, genauer gesagt für die Bildung und Reifung roter Blutkörperchen, wichtig. Es ist an der DNA-Synthese sowie an diversen Stoffwechselprozessen beteiligt. So sorgt es beispielsweise dafür, dass Homocystein, ein Stoffwechselprodukt, das das Risiko für Herzkreislauferkrankungen erhöht, abgebaut wird. Schließlich brauchen wir Vitamin B12 auch, damit unser Nervensystem funktionieren kann.

2. Worin ist Vitamin B12 enthalten?

Vitamin B12 kommt fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln, allen voran in Leber, Fisch, Fleisch, Eiern, Milch und Milchprodukten, vor. Wer komplett auf solche verzichtet, sprich sich vegan ernährt, muss Vitamin B12 künstlich zuführen. Nur so kann einem Mangel vorgebeugt werden. Diese Empfehlung gilt übrigens auch für Personen, die sich ovo-lakto-vegetarisch ernähren, also auf Fleisch und Fleischprodukte, nicht aber auf Eier, Milch und Milchprodukte verzichten. "Wenn man das länger macht, sollte man zumindest einmal den Vitamin-B12-Status kontrollieren lassen", da es auch hier zu einem Mangel kommen könne.

3. Wie kommt es zu einem Mangel?

Die Leber kann Vitamin B12 in Mengen speichern, die für Monate, wenn nicht sogar für Jahre ausreichen. Aus diesem Grund äußern sich Mangelerscheinungen meist schleichend, und das vor allem im Alter. Wobei ein Mangel bei Älteren nicht primär auf deren Ernährungsweise zurückzuführen ist. Viel mehr spielen hier Veränderungen im Magendarmtrakt eine Rolle. Um ins Blut aufgenommen werden zu können, muss sich Vitamin B12 an den sogenannten Intrinsischen Faktor binden. Dieser wird im Magen produziert. Kommt es nun zu einem Abbau der Magenschleimhaut, so leidet darunter nicht nur die Freisetzung von Vitamin B12 aus der Nahrung, sondern auch die Produktion des Intrinsischen Faktors und mit ihr die Aufnahme des Vitamins ins Blut.