Gender: Die Vielfalt der Geschlechter

Was bedeutet Gender? Und was bedeutet Geschlecht?

Das Wort Gender wurde aus dem Englischen ins Deutsche überführt. Im Englischen existieren zwei Wörter für Geschlecht: sex bezieht sich auf das biologische Geschlecht (Geschlechtsorgane, Chromosomen, Keimdrüsen etc.), gender auf das soziale, gelebte und gefühlte Geschlecht (Verhalten, Kleidung, Aussehen, Normen, Vorlieben etc.). Da sich das deutsche Wort „Geschlecht“ im Alltagsgebrauch fast ausschließlich auf das biologische Geschlecht bezieht und kein Wort für soziales Geschlecht existiert, wurde Laufe der 1970er das Wort Gender aus dem Englischen importiert.

Ausschlaggebend dafür war, dass sich Laufe des 20. Jahrhunderts mehr und mehr die Vorstellung durchsetzte, dass es mehr als nur ‚Mann‘ und ‚Frau‘ gibt, und dass biologisches und soziales Geschlecht nicht zwingend einander entsprechen müssen. Das heißt, aus bestimmten biologischen Merkmalen (zum Beispiel Geschlechtsorganen, Hormonen, Keimdrüsen, Chromosomen, Körperbehaarung etc.) lässt sich kein für ein bestimmtes Geschlecht ‚typisches‘ Verhalten ableiten.

Das Wort „Gender“ wurde lange Zeit nahezu ausschließlich im Akademischen verwendet, taucht mittlerweile jedoch vielerorts in politischen und alltäglichen Diskussionen auf. An vielen Universitäten, auch in Österreich, hat sich mittlerweile der Studiengang „Gender Studies“ etabliert, der sich kritisch mit Geschlechterbildern, Geschlechterrollen und Diskriminierung auseinandersetzt.

© Elke Mayr Bei Geschlechterrollen handelt es sich um ‚typische‘ Verhaltens- und Denkmuster wie zum Beispiel "Jungs - blau, Mädchen - rosa"

Geschlechterrollen

Stereotyp werden den (biologischen) Geschlechtern ‚typische‘ Verhaltensweisen (Geschlechterrollen) zugeschrieben. Ein ‚Mann‘ sei demnach aggressiv, mutig und rational, eine ‚Frau‘ schutzbedürftig, ruhig und emotional. Wird der Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht betont, bedeutet das heruntergebrochen: Eine Person mit Penis ist nicht ‚automatisch‘ stark, mutig und rational und interessiert sich nicht zwingend für laute Autos und Fußball – genau so wenig, wie eine Person mit Vulva ‚automatisch‘ schutzbedürftig, ruhig und emotional ist und zwingend mit Puppen spielt oder gerne Zeit vorm Schminkspiegel verbringt.

» Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es «

(Simonde de Beauvoir, 1949)

Bei Geschlechterrollen handelt es sich um ‚typische‘ Verhaltens- und Denkmuster, die sich über Jahrhunderte etabliert haben und die uns ab der ersten Sekunde nach unserer Geburt begegnen: „Es ist ein Junge/Mädchen!“. Im Anschluss daran bekommen Jungen in ihrem blau gestrichenen Kinderzimmer oft Bücher über (starke) Feuerwehrmänner und (mutige) Ritter vorgelesen, Mädchen in ihren rosafarbenen Bettchen über (fürsorgliche) Krankenschwestern und (schutzbedürftige) Prinzessinnen. Die französische Philosophin Simone de Beauvoir brachte den Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht 1949 so auf den Punkt: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“. Soll heißen: Erst durch Erziehung und Sozialisation wird ein Kind zur ‚Frau‘.