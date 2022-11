Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein/e Psychologe/Psychologin?

Psychologen und Psychologinnen werden im Rahmen des Studiums in Verhalten und Erleben von Menschen geschult. Sie können psychologische Beratung in Krankenhäusern anbieten, als Gerichtsgutachter:innen tätig sein und sind auch in der Privatwirtschaft, beispielsweise im Marketing oder Human Ressources, sehr beliebte Fachkräfte. Viele Psychologen und Psychologinnen sind auch in der Wissenschaft tätig und bleiben auch nach dem Abschluss im akademischen Milieu, wo sie Studien rund um Verhalten und Erleben von Personen erstellen können. Auch private Wissenschafts- und Umfrageinstitute setzen häufig auf die Unterstützung von qualifizierten Psychologen und Psychologinnen, die methodisch aufwendige Statistiken erstellen und im Rahmen von Diagrammen bildlich darstellen. Die meisten Psychologen und Psychologinnen sind allerdings tatsächlich als Therapeut:innen tätig, jedoch muss hierfür nach dem Studium noch eine therapeutische Ausbildung abgeschlossen werden. Die wichtigsten Tätigkeitsfelder umfassen:

Therapie

Personalberatung / Personalauswahl

Forschung und Wissenschaft

Berufsberatung

Erstellung von juristischen Gutachten

Passt der Beruf zu mir?

Das Psychologiestudium gehört zu den beliebtesten Studienrichtungen des Landes. Wer sich hierfür interessiert sollte Interesse an der Arbeit mit Menschen mitbringen, sich aber auch für das Auswendiglernen von komplexeren Modellen und statistischen Methoden interessieren. Je nach Hochschule unterscheidet sich der Ausbildungsschwerpunkt merklich. Wer als Psychologe oder Psychologin tätig sein möchte, sollte sich auch in Geduld üben und sich in die Sichtweise anderer Menschen versetzen können. Viel Verständnis, Ruhe und Flexibilität sind ebenfalls gefragt. All jene, die sich als Psychologe oder Psychologin selbstständig machen möchten, sollten auch über betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Analytisches Denken ist sowohl für die Auswertung von psychologischen Fragebögen als auch für die korrekte Planung und Durchführung von wissenschaftlichen Studien und statistischen Analysen notwendig.