Was ist das Problem bei Fast Fashion?

Die Fast-Fashion-Industrie baut auf niedrige Textilqualität und billige Arbeitskräfte aus Ländern wie Bangladesch, Vietnam, Indien oder China. Laut Greenpeace verdienen Näher:innen (85% sind Frauen) in diesen Ländern kaum mehr als die von den Vereinten Nationen festgelegte Armutsgrenze von zwei US-Dollar pro Tag. Die Textilindustrie ist also selbst gemessen an den lokalen Lebenskosten eine ausbeuterische Branche. Weltweit beschäftigt sie etwa 300 Millionen Menschen. Neben den niedrigen Löhnen ist auch die Arbeitssicherheit ein großes Problem. 2013 ist ein marodes Fabriksgebäude in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka eingestürzt und hat über 1000 Menschenleben gefordert. Die Fabrik hat unter anderem Kleidung für Primark, C&A und KiK produziert.

Neben diesen sozialen Problemen stehen die ökologischen Folgen. Die Fast-Fashion-Industrie ist für einen großen Teil der weltweilten CO2-Emissionen und des Süßwasserverbrauchs verantwortlich. Die Textilindustrie hat 2015 weltweit etwa 79 Milliarden Kubikmeter Wasser verbraucht. Zum Vergleich: Die gesamte Wirtschaft der Europäischen Union hat einen Wasserverbrauch von etwa 266 Milliarden Kubikmeter (Stand 2017). Die Produktion eines einfachen T-Shirts benötigt bereits 2700 Liter Wasser. In puncto CO2-Ausstoß wird angenommen, dass die Textilindustrie für etwa 10% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Neben diesen Faktoren spielen auch die Abfälle eine große Rolle. Beim Färben der Kleidung gelangen oft toxische Stoffe ins Abwasser und kontaminieren Flüsse und Seen. Das führt zu erheblichen gesundheitlichen Risiken seitens der lokalen Bevölkerung. Eine andere Quelle problematischer Abfälle sind Kunststofffasern. Synthetische Materialien wie Polyester werden zu einem großen Teil aus Erdöl hergestellt und befeuern so die weltweiten Treibhausgasemissionen. Zudem sind diese Textilien nicht ökologisch abbaubar. Im Zuge des Waschens von synthetischen Stoffen landen Unmengen an Mikroplastik in den Meeren und gefährden das marine Ökosystem.