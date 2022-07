Ab dem fünften Tag nach Symptombeginn bzw. nach der Probenahme können Sie sich mittels eines behördlich anerkannten PCR-Tests freitesten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Sie zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 48 Stunden lang symptomfrei sind. Den Test können Sie in sämtlichen offiziellen Testeinrichtunen durchführen lassen. Auch ein "Alles gurgelt!"-Test eignet sich zum Freitesten. Beim Besuch einer öffentlichen Testeinrichtung gilt die Einhaltung folgender Sicherheitsmaßnahmen:

Fällt das Ergebnis negativ aus oder liegt der CT-Wert bei 30 oder darüber, gelten Sie offiziell als freigetestet. Fällt das Ergebnis positiv aus oder liegt der CT-Wert unter 30, so muss die Quarantäne fortgesetzt werden, bis ein negatives Testergebnis oder ein CT-Wert bei 30 oder darüber vorliegt oder aber die Absonderungsdauer von zehn Tagen automatisch ausgelaufen ist.

Wie lange bin ich ansteckend?

Nach derzeitigem Stand der Forschung geht man davon aus, dass eine zuvor positiv getestete Person dann nicht mehr ansteckend ist, wenn ...

seit Symptombeginn bzw. der Probenahme, die zum ersten positiven Ergebnis geführt hat, fünf Tage vergangen sind,

sind, seit mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr vorliegen und

mehr vorliegen und das Ergebnis des PCR-Tests negativ ist oder der CT-Wert bei 30 oder darüber liegt.

Darf ich zum Arzt gehen, wenn ich coronapositiv bin?

Grundsätzlich dürfen Sie Ihre Wohnung bzw. den behördlich festgelegten Aufenthaltsort während der gesamten Dauer Ihrer Absonderung nicht verlassen. Eine Ausnahme stellt der Versuch dar, sich freizutesten, bei dem allerdings spezielle Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten sind. Ein Arztbesuch ist nur nach vorhergehender telefonischer Anmeldung erlaubt. Bei dieser müssen Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie derzeit aufgrund einer Coronainfektion abgesondert sind.

Kopfweh, Fieber & Co.: Was hilft gegen Covid-Symptome?

Anders als bei den vorhergehenden Virusvarianten ähneln die bei einer Infektion mit der Omikron-Variante auftretenden Symptome eher denen eines grippalen Infekts. Im Vordergrund stehen Husten, Schnupfen und Halsschmerzen, begleitet von teilweise starken Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber und allgemeiner Erschöpfung. Betroffenen rät Prof. Markus Zeitlinger, Leiter der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie an der MedUni Wien, sich in erster Linie zu schonen und, wenn nötig, das Bett zu hüten. So wie bei jeder anderen Infektionskrankheit solle man auch und gerade bei Covid viel trinken. Zudem gebe es zwei Medikamentengruppen, auf die man im Falle einer Erkrankung zurückgreifen könne.

Bei Schnupfen empfehlen sich abschwellende Nasentropfen. Bei Bedarf könne man auch Fiebersenker oder leichte Schmerzmittel nehmen, allen voran solche, die den Arzneistoff Paracetamol oder Ibuprofen enthalten. Derartige Präparate seien in der Regel gut verträglich. Die Erkrankung trotz Schmerzen und Fieber ohne Medikamente auszustehen bringe dem Pharmakologen zufolge keinen Vorteil. "Man hört immer wieder, dass die Infektion länger dauert, wenn man das Fieber medikamentös unterdrückt. Das ist allerdings Unsinn", weiß der Experte, der dann zur Einnahme besagter Medikamente rät, "wenn das Fieber unangenehm ist, wenn das Kopfweh zunimmt". Liegen keine Symptome vor, ist auch keine medikamentöse Behandlung notwendig.

Schnell handeln müsse man, wenn man merkt, dass man schlecht Luft bekommt und dies nicht auf eine verstopfte Nase zurückführen könne. "Das ist ein Alarmsignal. Dann braucht man ärztliche Hilfe!", mahnt der Pharmakologe.

Was tun bei Corona, wenn ich schwanger bin?

Laut Angaben des Gesundheitsministeriums ist das Risiko, auf einer Intensivstation behandelt und beatmet werden zu müssen, bei Schwangeren, die an Covid erkranken, um das Zwei- bis Dreifache größer als bei nicht schwangeren Covid-Patienten. Darüber hinaus steigt die Gefahr einer Frühgeburt. Zu den Risikofaktoren für einen schweren Verlauf bei einer Coronainfektion während der Schwangerschaft zählen ein höheres Alter der werdenden Mutter, starkes Übergewicht, eine Schwangerschaftsvergiftung, Vorerkrankungen wie Bluthochdruck sowie Schwangerschaftsdiabetes.

Antivirale Covid-Medikamente, wie beispielsweise Paxlovid oder Molnupiravir, werden während der Schwangerschaft nicht verabreicht. Aktuell vorliegende Daten lassen das Risiko einer sogenannten Fruchtschädigung nicht gänzlich ausschließen. Es bleibt also, sofern notwendig, lediglich die symptomatische Behandlung. Vor der Einnahme von Schmerzmitteln oder Fiebersenkern sollte die werdende Mutter aber stets Rücksprache mit dem Hausarzt halten bzw. den Beipackzettel lesen. Nicht jedes Medikament darf während der Schwangerschaft eingenommen werden. Abgesehen davon sollte sich die Patientin im Falle einer Erkrankung so, wie bei jedem anderen Infekt auch, schonen.

Was tun bei Corona, wenn ich Risikopatient:in bin?

Als der Risikogruppe zugehörig gelten Personen ab 65 Jahren, übergewichtige Menschen, Patienten, die sich gerade einer Therapie unterziehen, die das Immunsystem schwächt, und chronisch Kranke. Folgende Erkrankungen erhöhen das Risiko eines schweren Verlaufs bei einer Coronainfektion:

(chronische) Atemwegs- bzw. Lungenerkrankungen inkl. COPD

Diabetes

Herzkreislauferkrankungen

Krebserkrankungen

Bluthochdruck

Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen

Risikopatienten sollten Zeitlinger zufolge abklären, ob eine antivirale Therapie für sie infrage kommt. Derzeit stehen in Österreich die Medikamente Paxlovid und Molnupiravir zur Verfügung. Sie reduzieren nachweislich die Dauer der Virusproduktion und damit auch die Hospitalisierungsrate. Gleichzeitig lindern sie die Symptome. Aufgrund möglicher Arzneimittelinteraktionen bestehe bei Ärzten nach wie vor eine gewisse Scheu vor deren Einsatz. Der Experte rät daher, den behandelnden Arzt aktiv auf die Möglichkeit der antiviralen Therapie anzusprechen.

Als Nebenwirkungen treten häufig Geschmacksveränderungen - Patienten berichten von metallischem Geschmack - und Durchfall auf. Wobei oft nicht nachvollziehbar sei, ob Letzterer durch das Medikament oder die Infektion hervorgerufen wurde. In jedem Fall empfiehlt Zeitlinger viel zu trinken. Die Geschmacksstörung klingt in der Regel einige Tage nach der Behandlung ab. Medikamente, die man während der antiviralen Therapie absetzen musste, können bereits zwei Tage nach der Einnahme der letzten Tablette wie gewohnt eingenommen werden.

Ab wann sollte ich bei Covid die Rettung rufen?

Die Gesundheitsbehörde rät, den Gesundheitszustand während der Infektionsdauer genau zu beobachten. Betroffene sollen zweimal täglich die Körpertemperatur messen. Experten empfehlen, sich für den Fall einer Infektion ein Pulsoximeter* zu kaufen. Mit diesem kann am Finger der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen werden. Fällt der Sauerstoffgehalt unter 95 Prozent, sollte man den Rettungsdienst unter 144 rufen. Dasselbe gilt, wenn Sie aus einem anderen Grund akut medizinische Hilfe benötigen. In jedem Fall ist bereits beim Anruf darauf hinzuweisen, dass man sich aufgrund einer Coronainfektion in Quarantäne befindet.