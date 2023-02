Inhaltsverzeichnis

Der Wasserverbrauch in österreichischen Haushalten liegt bei rund 130 Litern pro Tag und Person. Mit 34 Prozent macht Duschen und Baden laut der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach den Löwenanteil aus, knapp gefolgt vom Toilettengang, bei dem pro Kopf rund 40 Liter Wasser täglich heruntergespült werden. Der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch im Überblick:

Verwendungszweck Liter Prozent Duschen, Baden 44 34 WC 40 31 Wäschewaschen 15 11 Körperpflege 9 7 Wohnungsreinigung 8 6 Geschirrspülen 6 5 Gartenbewässerung 5 4 Kochen und Trinken 3 2 Gesamt 130 100

Welches Land verbraucht wie viel Wasser?

Verbraucht eine Person in einem österreichischen Haushalt täglich in etwa 130 Liter Wasser, so liegt ihr jährlicher Wasserverbrauch bei rund 47.450 Litern. Ein Vier-Personen-Haushalt wiederum kommt aufgerundet auf 200.000 Liter, also 200 Kubikmeter Wasser pro Jahr.

Im EU-Vergleich befindet sich Österreich laut wasserwerk.at im Mittelfeld. Während man in Frankreich täglich mit 112 Litern Wasser pro Kopf auskommt, ist der Pro-Kopf-Verbrauch mit 213 Litern in Italien deutlich höher. Ungeschlagener Spitzenreiter im internationalen Vergleich ist laut einer auf Wikipedia veröffentlichten Statistik, die auf Daten aus dem Jahr 2014 basiert, Dubai. Hier verbraucht eine Person täglich 500 Liter Wasser und somit das Fünfundzwanzigfache einer Person in Indien.

© News Quelle: Wikipedia

Wie viel kostet Wasser in Österreich?

Im weltweiten Vergleich sind die Kosten für Leitungswasser in Österreich ausgesprochen niedrig. Das liegt daran, dass Wasser hierzulande eine natürliche Ressource und damit praktisch gratis ist. Kosten fallen lediglich für die Gewinnung, die Aufbereitung und den Transport an. Auch die Entsorgung verursacht Kosten. Diese werden - als Abwasser bezeichnet - aber meist separat verrechnet.

Je nach Region liegt der Preis zwischen 0,15 und 0,30 Cent pro Liter. Bei einem Tagesverbrauch von 130 Litern sind das im Monat rund sechs bis acht Euro pro Kopf. In Graz ist Wasser derzeit am teuersten. Geht man von einem Pro-Kopf-Jahresverbrauch von 50.000 Litern aus, muss eine Person laut Angabe der Stadt Wien in der steirischen Hauptstadt jährlich knapp 165 Euro berappen. Das ist mehr als das Doppelte, was man derzeit in Bregenz zahlt. Hier liegen die jährlichen Gebühren, bezogen auf dieselbe Menge Wasser, bei rund 70 Euro pro Kopf.

© News Quelle: Stadt Wien

In Wien wurden die Wassergebühren mit Jänner 2023 angehoben. Damit zahlt man in Österreichs Bundeshauptstadt 0,214 Cent pro Liter. Und das wird nicht die letzte Erhöhung gewesen sein. Mit den steigenden Temperaturen und zunehmender Trockenheit klettert auch der Wasserbedarf in die Höhe - zum Trinken, Abkühlen und Bewässern. Um den erhöhten Bedarf decken zu können, muss auch mehr Wasser gefasst, aufbereitet, transportiert und nicht zuletzt geklärt werden, was wiederum die Modernisierung und Erweiterung bestehender Anlagen sowie den Bau neuer notwendig macht.