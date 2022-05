Inhaltsverzeichnis

Die Kurzform "App" kommt aus dem Englischen: Der Begriff Application beschreibt ein durch das Handy ausführbares Programm, das eine mehr oder minder nützliche Funktion erfüllt. Beispiele hierfür sind etwa eine Wecker-App, eine Navigations-App, diverse Spiele-Apps, die Wettervorschau oder der Fitnesscoach am Handy.

Die beliebtesten Apps

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2020 nutzen 82 Prozent der ÖsterreicherInnen am häufigsten Messenger Dienste und Social Media Apps. Auf Rang zwei und drei der am häufigsten genutzten Apps liegen Auskunft-Apps wie Fahrpläne, Maps, Wetter-Apps und Banking-Apps. Die am meisten heruntergeladene App im letzten Jahr war eindeutig – und natürlich der Pandemie geschuldet – der Grüne Pass. Das Eintrittsticket für so ziemlich alles war und ist auf nahezu jedem österreichischen Handy zu finden. Doch danach scheiden sich die Geister. Zwischen App Store und Google Play Store ebenso wie natürlich in den verschiedenen Altersgruppen.

Im Google Play Store belegte im Jänner 2022 Instagram mit rund 33,64 Millionen Downloads den Platz der beliebtesten App. Das soziales Netzwerk legt seinen Schwerpunkt auf das Teilen von Fotos und Videos, dazu gibt es kleine Blogs und die Möglichkeit, Fotos und Filme zu bearbeiten und mit Filtern zu versehen.

© iStockphoto.com

Auf dem zweiten Rang landete TikTok mit rund 25,7 Millionen Downloads. Das vor allem bei der Jugend beliebte Videoportal, auf das man kurze Handy-Videos hochgeladen kann. Seine Wurzeln hat TikTok in der App Musical.ly, wo man Clips hochlädt, in denen man zu seinem Lieblingssong die Lippen bewegt oder tanzt.

Snapchat belegte mit rund 22,5 Millionen Downloads den dritten Platz. Auch hier geht es im Wesentlichen darum, Fotos und andere Medien, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden sichtbar sind, an Freunde zu versenden.

Unter den beliebtesten Apps im App Store finden sich die Kommunikationsdienste WhatsApp und Signal. WhatsApp ist ein Instant-Messaging-Dienst, über den Textnachrichten, Bild-, Video- und Ton-Dateien sowie Standortinformationen, Dokumente und Kontaktdaten zwischen zwei Personen oder in Gruppen ausgetauscht werden können. Signal funktioniert im Prinzip ähnlich und wird hauptsächlich von Menschen genutzt, denen Datensicherheit wichtig ist, denn Signal gilt als sehr sicher: Alle Nachrichten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt und es werden keine Daten auf signaleigenen Servern gespeichert.