Freitag, 24. Juni 2022

Detox Kur: Den Körper entgiften und von Schlacken befreien

Fast Food, Süßigkeiten, Alkohol, Nikotin, wenig Schlaf - was wir unserem Körper manchmal zumuten, kann ihm ganz schön zusetzen. Da klingt es sehr reizvoll, sämtliche Schad- und Giftstoffe in kurzer Zeit mittels Detox wieder loswerden zu können. Funktioniert so eine Entgiftungs-Diät wirklich?

von Ines Glatz-Deuretzbacher

© Bild: Elke Mayr