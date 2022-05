Inhaltsverzeichnis:

Als ketogen wird eine Ernährungsform bezeichnet, die den Stoffwechsel dazu bringt, die Leber zur Bildung von sogenannten Ketonen anzuregen. Jene werden aus Fetten hergestellt. Damit dies passiert, muss ausreichend Fett zur Verfügung stehen – die Zufuhr von Kohlehydraten muss drastisch eingeschränkt werden. Daher ist eine ketogene Kost sehr kohlenhydratarm und fettreich. So erklärt Ulrike Gonder die Grundlagen der Ketodiät in Ihrem Buch „KetoKüche zum Genießen.“

Was ist Ketose?

Ketose ist im Grunde eine Form des Fettstoffwechsels. Primär gewinnt unser Körper Energie aus Zucker. Glucose wird mithilfe von Sauerstoff in Energie umgewandelt. Gibt es keine Kohlenhydrate, muss der Körper umlernen – dann kommt es zur Ketogenese, bei der die Leber Fette und auch Proteine verstoffwechselt und in Energie umwandelt. Sie stellt die sogenannten Ketonkörper her.

Das geht aber nur dann, wenn die Glucosespeicher komplett leer sind. Weder in Muskeln noch in der Leber dürfen Glykogenvorräte vorhanden sein.

Wie lange dauert es bis zur Ketose?

Bis der Körper sich auf Ketose umgestellt hat, dauert es durchschnittlich 4 -7 Tage. Das hängt von Stoffwechsel und Ernährungsgewohnheiten ab.

Um den ketogenen Stoffwechsel halten zu können, musst man sich allerdings konsequent ketogen ernähren und vor allem die 30 bis 50 g Kohlenhydrate täglich strikt einhalten.

Achtung: Zu Beginn bekommt man häufig die sogenannte Low-Carb-Grippe, da der niedrige Blutzuckerspiegel den Körper durcheinanderbringt.

Das äußert sich oft in Kreislaufschwäche und Kopfschmerzen. Verschwindet in der Regel nach ein paar Tagen. Viel Trinken und Ruhe helfen.

Was sind Ketonkörper?

Die Ketonkörper, die bei der Fettverstoffwechslung entstehen, heißen Acetoacetat (AcAc) und Hydroxybutyrat (3HB) und sind Energielieferanten. Im Oxidationsprozess entsteht aber auch Aceton, das ausgeatmet wird. Daher weiß man, dass man die Ketose erreicht hat, wenn man Mundgeruch entwickelt – oft bei der Umstellung auf die Keto Diät. Nach wenigen Wochen lässt das allerdings meist nach, wie Marina Lommel in ihrem Buch "Schlank mit Keto" beschreibt.