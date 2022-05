Inhaltsverzeichnis:

Was ist Cholesterin?

Viele, viele Jahre hatte Cholesterin sein Fett weg: "Schluss mit allem, was schmeckt", hieß es fälschlicherweise schnell oder “Du muss auf das Cholesterin aufpassen!” Dabei gibt es “das” Cholesterin nicht. Mehrere Werte sind relevant, Cholesterin ist nicht per se schlecht. Aber: Zuviel kann sehr wohl die Entstehung von Herz-Kreislauf- Erkrankungen begünstigen.

Cholesterin stellt einen essenziellen und lebenswichtigen Baustein für die Zellwände dar und ist an der Bildung wichtiger Hormone wie Östrogen und Testosteron beteiligt. Darüber hinaus wird es für die Produktion von Gallensaft und Vitamin D benötigt. Kurz gesagt handelt es sich bei Cholesterin um ein Fett, das zum Großteil vom Körper selbst hergestellt wird. “Cholesterin senken” sollte also nicht grundsätzlich das Motto sein. Bewusstsein für den wichtigen Stoff aber durchaus.

Aufgenommen wird etwa ein Viertel des Stoffes mit der Nahrung.

Welche Aufgaben hat Cholesterin im Körper?

Bildung von Gallensäure: Gallensäure wird in der Leber produziert, Cholesterin dient als ein Grundbaustein und optimiert bestimmte Verdauungsvorgänge. Aufbau von Zellmembranen: Ohne Cholesterin wäre die schützende Zellmembran ein sprödes, zerbrechliches Gebilde. Cholesterin verleiht der Membran Geschmeidigkeit. Bildung von Hormonen: Cholesterin fungiert als wichtiger Baustein bei der kontinuierlichen Produktion von Hormonen in der Nebennierenrinde und den Geschlechtsorganen. Produktion von Vitamin D: Aus der Vorstufe von Cholesterin kann der menschliche Körper durch UV-Strahlung Vitamin D3 herstellen.

Was ist HDL Cholesterin und LDL Cholesterin?

HDL oder LDL, diese drei Buchstaben sind ausschlaggebend und beziehen sich auf die Dichte der so genannten Lipoproteine, zu denen beide Werte zählen: LDL (low density lipoprotein) hat eine geringe Dichte, während HDL (high density liproprotein) eine hohe Dichte an Lipoproteinien aufweist.

Lipoproteine dienen sozusagen als “Transportkugerln” im Blut, deren Hauptaufgabe darin liegt, fettähnliche Substanzen wie Cholesterin, Triglyceride, Cholesterinester und Fettsäuren wie Phospholipide durch das Blut zu transportieren. Sie tauchen im Blutserum unter und bewegen sich durch den gesamten Organismus.

Unterscheidung

Was unterscheidet die beiden Lipoproteine LDL und HDL voneinander? Das "schlechte Cholesterin" ist LDL. Es wird von der Leber in die einzelnen Zellen geschleust. An und für sich ein ganz normaler Prozess, der nur dann gefährlich werden kann, wenn LDL überhand nimmt oder in einem ungünstigen Verhältnis zu seinem Kontrahenten - dem "guten Cholesterin" HDL – steht.

Kurz gesagt: Je mehr LDL in der Blutbahn zirkuliert, desto mehr Cholesterin kann an den Gefäßwänden haften bleiben. Und Schäden anrichten.

HDL hingegen kommt eine gewisse Schutzfunktion zu: Bildlich gesprochen “putzt” es sozusagen die Hinterlassenschaften seines Gegenspielers weg und transportiert sie zurück an den Ausgangsort, zur Leber. Hier wird es erneut in Lipoproteine verpackt, zusätzlich erfolgt eine Umwandlung in andere Stoffe.

Bedeutet: Hohes HDL kann die Gefäße "sauber" halten und einer Arteriosklerose entgegenwirken.

Ähnliche wie bei Cholesterin weiß man mittlerweile auch, das Fett nicht gleicht Fett ist. Oder fett macht. Die richtige Ernährung und ausreichend Bewegung können aber sehr wohl ein "gesundes" Gleichgewicht zwischen dem "guten" HDL- und dem "schlechten" LDL-Cholesterin herstellen.

Cholesterin zu hoch: Welche Risiken?

Lebensstilmaßnahmen können dazu beitragen, das “schlechte” Cholesterin zu senken bzw. niedrig zu halten. Zu viel “Cholesterin” im Blut kann durchaus der Gesundheit schaden und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arterienverkalkung, Schlaganfälle und Herzinfarkt erhöhen.

Cholesterinwerte: Was ist normal?

Um ein Erkrankungsrisiko gering zu halten, sollten im Normalfall die Cholesterinwerte bei nicht mehr als 200 Milligramm pro Deziliter Blut liegen. Eine Blutanalyse bietet wichtige Parameter, ein Arzt wird bezieht aber weitere Faktoren in eine Risikobewertung ein.

Grundsätzlich ist Cholesterin ein Fett und somit nicht wasserlöslich. Da es über das Blut an seine Wirkungsstätten im Körper transportiert wird, muss es sich mit wasserlöslichen Eiweißen verbinden. Sie müssen sich im Gleichgewicht befinden, um ihren unterschiedlichen Aufgaben nachkommen zu können.

Ob dies der Fall ist, zeigt die Konzentration von HDL und LDL im Blut an.

Laborwerte richtig verstehen: Die Website labortwert.info liefert hier gute Hilfestellung.