Villa Frescot: Gianni Agnellis Luxusresidenz wird verkauft

ine der bekanntesten Privatresidenzen Italiens steht zum Verkauf: Villa Frescot, jahrzehntelang Wohnsitz des Fiat-Eigentümers Gianni Agnelli und seiner Ehefrau Marella in den Hügeln von Turin, wird vom Luxusimmobilienunternehmen Sotheby's angeboten. Der Wert der Immobilie wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Die Villa aus dem 19. Jahrhundert verfügt über eine Wohnfläche von mehr als 2.250 Quadratmetern, hinzu kommt ein mehr als 3,5 Hektar großer Privatpark.

Zur Anlage gehören neben der Residenz eine Gästevilla sowie ein weiteres Wohngebäude mit Garage. Das Hauptgebäude, in dem Gianni Agnelli bis zu seinem Tod im Jahr 2003 lebte, umfasst 29 Schlafzimmer und 15 Badezimmer auf rund 1.260 Quadratmetern. Die Innenräume mit historischen Möbeln, großen Fenstern mit Blick auf den Park, Marmortreppen, Parkettböden und Kaminen haben ihren ursprünglichen Charakter weitgehend bewahrt. Die Villa befindet sich im Besitz von Gianni Agnellis Tochter Margherita. Der genaue Verkaufspreis wurde nicht veröffentlicht.