Schloss Pellegrini am Lago Maggiore steht zum Verkauf

Die Villa liegt nur wenige Minuten von den Borromäischen Inseln und dem Zentrum der Stadt Stresa entfernt in erhöhter Lage direkt am See. Ferré, der von 1989 bis 1996 Kreativdirektor bei Christian Dior war und als „Architekt der Mode“ galt, besaß bereits die benachbarte Villa Vignolo. Zum Anwesen gehören neben dem Hauptgebäude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Wohnfläche auch ein Nebengebäude und ein rustikales Cottage.

Das Anwesen liegt in einem rund 12.000 Quadratmeter großen terrassenförmig angelegten Park mit direktem Zugang zum See und einem privaten Strand – eine Seltenheit am Lago Maggiore. Der historische Park orientiert sich an der Tradition romantischer italienischer Seegärten. Panoramaterrassen, Treppenanlagen, Grotten mit mythologischen Figuren sowie kleine Wasserläufe und Aussichtspunkte prägen die Anlage. Zum historischen Baumbestand zählen unter anderem Zedern, Linden, Magnolien, Palmen und Kamelien.