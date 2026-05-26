Schloss Pellegrini am Lago Maggiore steht zum Verkauf

Schloss Pellegrini
Ehemaliges Anwesen des verstorbenen Modeschöpfers Gianfranco Ferré in Stresa kommt auf den Markt.
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Fast 20 Jahre nach dem Tod des italienischen Modedesigners Gianfranco Ferré rückt eines der spektakulärsten Anwesen am Lago Maggiore erneut in den Mittelpunkt des internationalen Interesses.
Das sogenannte Schloss Pellegrini in Stresa steht zum Verkauf. Vermittelt wird die Immobilie vom Luxusmakler „Lionard Luxury Real Estate“. Der Preis liegt bei 5,8 Millionen Euro.
Italienisches Kulturgut
Das italienische Kulturministerium hat das Anwesen wegen seines hohen historischen und architektonischen Werts als Kulturgut eingestuft. Ferré hatte das Schloss Anfang der 2000er-Jahre erworben.
Geplant war offenbar die Umwandlung in ein exklusives Resort für internationale Kunden seiner Modefirma. Der Tod des Designers wenige Monate nach dem Kauf verhinderte jedoch die Umsetzung des Projekts.
Privater Strand
Die Villa liegt nur wenige Minuten von den Borromäischen Inseln und dem Zentrum der Stadt Stresa entfernt in erhöhter Lage direkt am See. Ferré, der von 1989 bis 1996 Kreativdirektor bei Christian Dior war und als „Architekt der Mode“ galt, besaß bereits die benachbarte Villa Vignolo. Zum Anwesen gehören neben dem Hauptgebäude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Wohnfläche auch ein Nebengebäude und ein rustikales Cottage.
Das Anwesen liegt in einem rund 12.000 Quadratmeter großen terrassenförmig angelegten Park mit direktem Zugang zum See und einem privaten Strand – eine Seltenheit am Lago Maggiore. Der historische Park orientiert sich an der Tradition romantischer italienischer Seegärten. Panoramaterrassen, Treppenanlagen, Grotten mit mythologischen Figuren sowie kleine Wasserläufe und Aussichtspunkte prägen die Anlage. Zum historischen Baumbestand zählen unter anderem Zedern, Linden, Magnolien, Palmen und Kamelien.