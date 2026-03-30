Gemeinde Riccione erwirbt „Villa Mussolini“ für 1,2 Mio. Euro

Die Stadt Riccione setzte sich dabei gegen die Turiner Gesellschaft „David2“ durch, die dem Unternehmer und Kunstsammler Massimo Massano nahesteht. Die Gemeinde erhielt den Zuschlag mit einem Angebot von rund 1,2 Millionen Euro, wie die Stiftung mitteilte.

Ricciones Bürgermeisterin Daniela Angelini sprach von einem „Erfolg der Stadt für die Stadt“. Es gehe nicht nur um den Erwerb einer Immobilie, sondern um die Rückgewinnung eines identitätsstiftenden Ortes. Die Villa solle weiter als Kulturzentrum genutzt und in ein städtisches Museumsnetz integriert werden.