Tiny Houses von Hello Wood: Luxus 21 auf Quadratmetern

Als Hello Wood 2010 als Non-Profit-Bildungsprojekt startete, ahnte jedoch noch niemand, dass daraus ein vielfach ausgezeichnetes Designstudio hervorgehen würde. Für Hello-Wood-Mitbegründer und Architekt András Huszár stand das Experimentieren und Entwerfen möglichst nachhaltiger Bauformen mit Brettsperrholz („Cross Laminated Timber“ bzw. „CLT“) im Mittelpunkt und das gilt bis heute: „Hello Wood hat als Bildungscamp begonnen. 2010, als ein internationales Architektur- und Design-Festival für Studierende“, erinnert sich der Architekt.

Das ursprüngliche Ziel sei nicht gewesen, kleine Holzkabinen zu produzieren, sondern eine praxisnahe Lernumgebung zu schaffen. Daraus entwickelte sich schrittweise eine gestalterische und soziale Mission: „Es ging immer auch um eine Botschaft: Community, gemeinsames Bauen, Lernen durch Praxis.“

Die Idee der bewohnbaren Strukturen entstand später aus diesem Kontext heraus. „Wenn man uns und andere Hersteller vergleicht, sieht man, dass die meisten einfach eine Holzbox hinstellen: Vier Wände, das war’s“, erklärt Huszár. Die organisch-futuristische Formensprache ist bis heute ein zentrales Differenzierungsmerkmal.