Österreichischer Immobilienmarkt wieder auf Vorkrisenniveau

Der österreichische Immobilienmarkt hat im Vorjahr deutlich zugelegt. Das Gesamt-Transaktionsvolumen stieg 2025 gegenüber dem Jahr zuvor um 44 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro – und war damit auf dem Niveau der Jahre vor der Zinskrise, teilte Otto Immobilien am Donnerstag mit. Wobei zwei Drittel des Transaktionsvolumens auf inländische Akteure entfielen. Vor allem im vierten Quartal zog das Geschäft an, es lag um 16 Prozent über dem Fünfjahresschnitt.

"Der Investmentmarkt hat 2025 klar an Vertrauen zurückgewonnen. Die starke zweite Jahreshälfte zeigt, dass Kapital wieder mehr bereitsteht und Transaktionen umgesetzt werden", sagte Eugen Otto, Geschäftsführer von Otto Immobilien. "Wir erwarten, dass sich dieser Trend 2026 fortsetzt." Wobei heuer mit der Rückkehr institutioneller Investoren aus dem deutschen Raum zu rechnen sei, ergänzte Philipp Maisel, Leiter Investment bei Otto Immobilien.