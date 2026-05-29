Immobilienmarkt: Preise steigen wieder, Eigenheime bleiben vielerorts unleistbar

Parallel dazu bleibt die Finanzierung von Wohneigentum für viele Haushalte schwierig. Laut einer Analyse des Preisvergleichsportals Durchblicker gilt ein durchschnittliches Eigenheim in 41 von 105 Bezirken Österreichs als unleistbar. Grundlage dafür ist die von der Finanzmarktaufsicht empfohlene Grenze, wonach die Kreditrate maximal 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen sollte.

Die Analyse verweist darauf, dass die Häuserpreise seit 2015 um 68 Prozent gestiegen sind, während die Medianeinkommen im selben Zeitraum nur um 51 Prozent zulegten. Besonders angespannt ist die Situation im Westen Österreichs. In Salzburg müssten zwei Durchschnittsverdienende laut Berechnung 66,5 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kreditrückzahlung aufwenden, in Vorarlberg 63,9 Prozent und in Tirol 62 Prozent.

Deutlich günstiger bleibt die Situation im Burgenland sowie in Teilen der Steiermark und Kärntens. Gleichzeitig zeigen sich auch innerhalb einzelner Bundesländer erhebliche Unterschiede. Während im niederösterreichischen Bezirk Gmünd vergleichsweise geringe Belastungen anfallen, liegt der Wert im Bezirk Mödling deutlich über der Leistbarkeitsgrenze.

Zusätzliche Kosten kommen mit dem Auslaufen des Wohnbaupakets Ende Juni auf Käuferinnen und Käufer zu. Ab Juli fallen wieder die vollen Kaufnebenkosten an. Laut Durchblicker erhöht sich dadurch etwa bei einer Immobilie im Bezirk Steyr-Land die monatliche Kreditbelastung um 47 Euro.