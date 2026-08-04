Immobilienpreise in Österreich steigen weiter

Der Quadratmeterpreis für eine Tiroler Eigentumswohnung stieg im ersten Halbjahr 2026 um 4 Prozent auf 7.259 Euro. Es folgen Vorarlberg (6.937 Euro/unverändert), Wien (6.729 Euro/+2 Prozent) und Kärnten (5.322 Euro/+7 Prozent). In Niederösterreich und Oberösterreich kostet eine Eigentumswohnung mit 70 Quadratmetern 338.000 Euro bzw. 336.000 Euro (jeweils +3 Prozent), in der Steiermark verteuerten sich Eigentumswohnungen um 4 Prozent auf 316.000 Euro.

Am teuersten ist der Hauskauf auch weiterhin in Tirol – dort wurden im ersten Halbjahr Häuser im Median um 8.279 Euro pro Quadratmeter angeboten (+8 Prozent). In Wien und Salzburg kostete der Quadratmeter durchschnittlich 6.616 Euro (+1 Prozent) bzw. 6.250 Euro (+2 Prozent). Vorarlberg zählt mit 5.677 Euro pro Quadratmeter laut ImmoScout24 ebenfalls zu den „hochpreisigen“ Bundesländern.

Vergleichsweise erschwinglich waren die Häuser in Niederösterreich (3.724 Euro/+1 Prozent), Oberösterreich (3.495 Euro/+1 Prozent), Kärnten (3.325 Euro/unverändert) und der Steiermark (3.058 Euro/–2 Prozent). Im Burgenland blieb trotz eines Plus von 8 Prozent mit 2.641 Euro pro Quadratmeter das günstigste Bundesland.