Wirtschaftskammer: Ludwig rechnet nicht mit Ruck-Rückzug

Ludwig verteidigte die Kooperation, die in der SPÖ oder in der ÖVP nicht immer nur „positiv quittiert“ werde, wie er berichtete. „Er wird manchmal von seiner Partei kritisiert, ich werde manchmal auch von Teilen meiner Partei dafür kritisiert. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir für die Stadt arbeiten und für die Menschen in unserer Stadt, und nicht Parteiinteressen im Vordergrund haben.“

Ludwig selbst kommt in den geleakten Protokollen ebenfalls vor – nämlich etwa im Zusammenhang mit der Besetzung des Postens des zweiten Geschäftsführers in der Wirtschaftsagentur mit dem früheren Wiener ÖVP-Chef Manfred Juraczka. Vorgeschlagen wird die Person üblicherweise von der Wirtschaftskammer. Eine Ausschreibung dafür ist dieses Mal nicht erfolgt, allerdings ist eine solche in der Vergangenheit sehr wohl schon durchgeführt worden.

Dass die Kammer hier den zweiten Geschäftsführer vorschlage, sei eine langjährige Tradition, erklärte Ludwig. „Das gilt im Übrigen auch für andere Einrichtungen, die wir gemeinsam geschaffen haben.“ Er habe sich darum nicht eingemischt und das zustimmend zur Kenntnis genommen. „Das war für mich eine Information.“ Interveniert habe er hier nicht. Eine Ausschreibung sei nicht erfolgt, weil es ein Rechtsgutachten gegeben habe, dass das formal nicht notwendig sei, erläuterte Ludwig.