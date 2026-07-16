Ehemaliges Signa-Projekt Lamarr wird zu „Grand Museum Residences“

Das ehemalige Signa-Prestigeprojekt Lamarr trägt nun den Namen „Grand Museum Residences“. In dem Gebäudekomplex, der unter der Stumpf Gruppe realisiert wird, sollen 200 Eigentumswohnungen sowie ein Geschäftsquartier auf rund 12.000 Quadratmetern entstehen.

Der neue Markenauftritt – offenbar an die umliegenden Museen angelehnt – prangt bereits auf den Zäunen rund um den Bau auf der Mariahilfer Straße in Wien. Fertiggestellt soll das Projekt Anfang 2028 sein.