Biogena stellt Konzern neu auf und bereitet Börsengang vor

2024/25 wies die Biogena Good Vibes einen Konzernumsatz von knapp 125 Mio. Euro aus, wie aus dem Kapitalmarktprospekt der Holding hervorgeht. Davon seien mehr als 85 Prozent in der DACH-Region erwirtschaftet worden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Wertminderungen (EBITDA) lag bei 19,08 Mio. Euro; das operative Ergebnis (EBIT) bei 8,54 Mio. Euro. Unterm Strich wies die Gruppe Biogena Good Vibes ein Periodenergebnis von 1,82 Mio Euro aus. Für das laufende Geschäftsjahr stellt die Gruppe einen Umsatz von gut 150 Mio. Euro in Aussicht. Bis 2030 soll dieser auf gut 500 Mio. Euro ansteigen.

Weiteres Wachstum soll unter anderem über den Ausbau des Online-Direktkundengeschäfts sowie über den Aufbau des Vertriebs in Apotheken erreicht werden, wobei insbesondere Deutschland als Wachstumsmarkt gesehen wird. Dabei sei die bestehende Produktionsplattform an den Salzburger Standorten ein wesentlicher Vorteil, erklärte Schmidbauer gegenüber der APA. Für die geplante Größenordnung würden die notwendigen Kapazitäten bereits zur Verfügung stehen. Grundsätzlich solle das angepeilte Wachstum organisch erfolgen, Akquisitionen für zusätzliches Wachstum schließt das Unternehmen aber nicht aus.

Die Aktien der neuen Holding sollen an der Wiener Börse im Segment direct market plus gelistet werden und damit nicht im geregelten Markt. Ein Wechsel in ein höher reguliertes Segment sei zwar grundsätzlich Teil der langfristigen Überlegungen, wird aktuell aber erst über einen mehrjährigen Horizont in Aussicht gestellt. Vorstellbar sei auch eine weitere Erhöhung des Streubesitzes. Mehrheitsaktionär soll jedoch Unternehmensgründer Schmidbauer bleiben, der vor Durchführung der aktuellen Kapitalerhöhung gut 90 Prozent der Aktien hält. Dieser will mittelfristig vom operativen CEO zum Executive Chairman wechseln und sich auf Strategie, Marke und Vision konzentrieren – die Mehrheit will er dauerhaft in Familienhand halten.