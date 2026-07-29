Österreich punktet bei Expats mit Lebensqualität statt Freundlichkeit

Während Klima und Umwelt, Verkehr und Sicherheit durchwegs positiv beurteilt werden, hakt es vor allem an der Freundlichkeit. Neue Freunde zu finden, ist in Österreich besonders schwer. Insgesamt belegt Österreich Platz 23 von insgesamt 31 untersuchten Ländern.

Expats in Österreich sind den Angaben zufolge 50,3 Jahre alt. 57 Prozent davon sind Frauen, 43 Prozent Männer. 20 Prozent der Befragten gaben an, wegen eines Jobs nach Österreich gekommen zu sein, zwölf Prozent taten das zum Zweck einer Schul- oder Hochschulausbildung. Zehn Prozent der Expats in Österreich sind der Liebe wegen im Land.