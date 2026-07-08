„Raubrittertum“: Scharfe Kritik an Wirtschaftskammer nach RH-Bericht

Empört sind darüber die NEOS-Ableger UNOS. „Die WKÖ hat über drei Jahrzehnte Millionenbeträge an Funktionsentschädigungen ausbezahlt, ohne die gesetzliche Grundvoraussetzung dafür dokumentiert zu prüfen. Das ist kein Formalfehler, das ist ein struktureller Verstoß gegen den Ehrenamtsgrundsatz des WKG“, sagte dazu UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard. Man wolle nun „eine Sachverhaltsdarstellung sowie eine Aufsichtsbeschwerde beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft prüfen und sowohl die zu Grunde liegenden Entscheidungen, als auch etwaige Rückforderungsmöglichkeiten hinterfragen“, hieß es von den Liberalen, die generell „rasche und überprüfbare Konsequenzen“ einmahnten.

Aus Sicht der Freiheitlichen zeichnen die Berichte ein „vernichtendes Bild“. So zeige sich, „dass sich die Wirtschaftskammern mittlerweile mehr als Vermögensverwaltungsgesellschaften sehen und nicht als Interessensvertreter“, kritisierte der FPÖ-Abgeordnete Michael Fürtbauer mit Blick auf die Kammerrücklagen. Für Empörung sorgen bei der FPÖ auch die stark gestiegenen Personalkosten, die der Rechnungshof aufzeigt. „Jeder Unternehmer muss seine Personalkosten genau im Blick behalten und wirtschaftlich handeln. Das muss auch für die Wirtschaftskammer gelten, die sich schließlich aus den Pflichtbeiträgen der österreichischen Unternehmen finanziert“, so Fürtbauer.

Auch verwies die FPÖ auf vom Rechnungshof kritisierte Reise- und Repräsentationsaufwände. So ließ sich ein Präsidiumsmitglied einen „Vielfliegerstatus bei einer großen europäischen Fluglinie um 2.000 Euro“ zahlen, schreiben die Prüfer, die in einem anderen Fall von einer hohen Hotelkostenpauschale berichteten, die sich nicht an tatsächlichen Kosten orientiert habe. Für Fürtbauer ist das allerdings „nur die Spitze des Eisbergs“.