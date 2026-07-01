Wenn Sie einen Wunsch an die Politik formulieren müssten: Was wäre das?

Hipp: Ich hätte viele Wünsche. Die Politik muss die Bauern motivieren und ihnen helfen, damit sie einen Fokus auf den Boden legen. Die Politik sollte kommunizieren, wie wichtig biologische Lebensmittel sind, um die Natur und damit unsere Zukunft lebenswert zu erhalten. Und sie sollte die Mehrwertsteuer auf biologische Lebensmittel senken. Denn es wird ja oft vergessen, welche Folgeschäden der konventionelle Anbau anrichtet. Diese Kosten spiegeln sich im Preis nicht wider – im Gegensatz zu den Leistungen der Biolandwirtschaft, die man etwa über die Steuer stärker berücksichtigen könnte.

Hohensinner: Politiker sollten sich ansehen, was sie täglich essen. Und darüber nachdenken, was sie in Zukunft gerne hätten. Dann sollen sie Experten zurate ziehen. Die werden ihnen sagen, dass es das, wenn wir so weitermachen, nicht mehr geben wird. Man sollte sie mitnehmen in die Natur und ihnen die Unterschiede bei den Böden zeigen. Wenn Politiker diese Zusammenhänge sehen, werden sie anders agieren. Alle haben jetzt kapiert, dass wir eine Energiewende brauchen. Aber dass wir eine Lebensmittelwende brauchen, das hat man noch nicht kapiert.

Warum nicht?

Hohensinner: Es wird immer so getan, als würde das nur ein paar Prozent Bauern betreffen. Im Supermarkt gibt es ja eh alles. Wir brauchen das nötige Bewusstsein in der Bevölkerung und, dass die Politik den Ernst der Lage erkennt. Es gibt auch beim Import von Obst und Gemüse immer öfter Probleme. Wir schrammen immer wieder knapp an leeren Supermarktregalen vorbei. Was tun wir, wenn das wirklich passiert? Es ist ein Trauerspiel, dass man dieses Thema nicht ernsthaft und ehrlich angeht.

Hipp: Ich würde mir von der Politik mehr Mut und langfristiges Denken wünschen. Beides ist angesichts der knappen politischen Mehrheiten schwierig umzusetzen. Dennoch vermisse ich es.

Es gibt das Horrorszenario, dass Kipppunkte erreicht werden und dann ein Baustein nach dem anderen fällt: Sojamissernten, dadurch keine Tiermast und kein Fleisch, zu warme Meere, dadurch kein Fisch etc. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?

Hipp: Es ist unsere Verantwortung, solche Szenarien ernst zu nehmen. Und nur, weil wir es im wirtschaftlich starken Europa halbwegs geregelt bekommen, dürfen wir nicht die Länder vergessen, denen es anders geht.

Hohensinner: Europa wird nicht verhungern. Aber wir begeben uns immer mehr in die Abhängigkeit von Konzernen. Schon jetzt kaufen Energiekonzerne Unmengen an landwirtschaftlichen Flächen. Sie wissen, dass das fossile Geschäft zurückgehen wird, und investieren Milliarden in das nächste Geschäftsfeld. Das muss uns bewusst sein.

Es heißt: Wenn Lebensmittel knapp werden, sind wir drei warme Mahlzeiten von der Anarchie entfernt. Wenn kriminelle Kräfte Lebensmittel dann auch noch manipulieren, würde wohl Panik ausbrechen.

Hohensinner: Wir haben immer wieder Fälle, wo spezialisierte Anwaltskanzleien Druck machen, dass Konsumenten von unseren Produkten geschädigt wurden. Aber wir produzieren mit absoluten Sicherheitsstandards, Wasserproben, Bodenproben usw. Aber wenn Ressourcen knapp werden, wird das wohl auch für die Schattenseiten der Gesellschaft interessant.

Hipp: Die Gefahr der Anarchie besteht, wenn Lebensmittel knapp werden und Menschen hungern. Dann machen sie Sachen, die sie sonst nie tun würden.