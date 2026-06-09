Woom-Gründer Ihlenfeld und Bezdeka: „Wir haben das Kinderrad neu gedacht“

Wie sehen Sie den Zweitmarkt – also den Wiederverkauf Ihrer Räder auf willhaben.at und Co: Ist das ein Problem für Sie, eine indirekte Konkurrenz? Wie gehen Sie damit um?

Christian: Die lange Nutzungsdauer eines woom bikes ist ein zentraler USP unserer Produkte und ein wichtiger Teil unseres Qualitätsversprechens. Der Wiederverkauf auf Plattformen wie willhaben bestätigt genau diese Langlebigkeit und den hohen Werterhalt unserer Räder. Wir sehen diesen Zweitmarkt daher nicht als Konkurrenz, sondern als sinnvolle Ergänzung zum Erstmarkt. Entsprechend arbeiten wir auch mit Partnern wie refurbed zusammen, die refurbished woom Bikes weiter in den Kreislauf bringen.

Welche Kanäle funktionieren für Sie am besten und warum?

Marcus: Für woom ist es kein „entweder oder“, sondern ein klares „sowohl als auch“. Wir verfolgen eine Multichannel-Vertriebsstrategie mit eigenem Online-Shop sowie ausgewählten Fachhändlern. Damit geben wir Kundinnen und Kunden die Freiheit zu entscheiden, ob sie ihr woom-Bike direkt online kaufen oder die persönliche Beratung und Erfahrung im Fachhandel nutzen möchten. Beide Kanäle ergänzen sich und sind für uns gleichermaßen wichtig.

Mit dem woom lab betreiben Sie eine eigene Entwicklungsplattform. Welche konkreten Innovationen sind daraus zuletzt hervorgegangen?

Christian: Das woom Design Lab ist unser rund 20-köpfiges Innovationsteam bestehend aus Produktdesigner:innen und Ingenieur:innen, das kontinuierlich an neuen Produkten arbeitet und bestehende weiterentwickelt. Innovation ist tief in der woom DNA verankert, wir haben seit Beginn neue Maßstäbe in der Branche gesetzt und wollen das auch weiterhin tun.

Zu den jüngsten Entwicklungen zählt unter anderem das woom Wow, das weltweit einzige selbstbalancierende Laufrad für Kinder ab 9 Monaten, das die Allerkleinsten spielerisch in Bewegung bringt. Ein weiteres Beispiel ist das woom Explore e, unser Allround-E-Bike für Kids ab 8 Jahren.

Ein spannender Ansatz ist Ihr Kids Advisory Board: Wie genau ist dieses aufgebaut, wie wählen Sie die Kinder aus und wie fließen deren Rückmeldungen tatsächlich in die Produktentwicklung ein? Was lernen Sie von den Kids?

Christian: Das neu gegründete Kids Advisory Board von woom bringt Kinder unterschiedlicher Altersgruppen und Lebenswelten zusammen und gibt ihnen eine echte, gewichtige Stimme. In Workshops und kreativen Sessions beraten die Kids uns zu Storytelling, Kampagnenideen und Markenbotschaften und zeigen uns ungefiltert, wie sich Freiheit anfühlt, wie Abenteuer beginnen und wie das Aufwachsen auf zwei Rädern aus ihrer Perspektive aussieht. Die Rückmeldungen fließen direkt in unsere Arbeit ein und sorgen immer wieder für wichtige Aha-Momente – von Produkt- bis Kommunikationsentscheidungen.

Verdrängt das Kids Advisory Board die klassische Marktforschung?

Marcus: Nein, wir betreiben weiterhin auch klassische Marktforschung. Das Kids Advisory Board ergänzt diesen Ansatz jedoch sinnvoll, indem wir direktes Feedback von den kleinen Nutzerinnen und Nutzern unserer Produkte ohne Umwege einholen können. So beziehen wir Kinder sehr früh in den Entwicklungsprozess ein und gewinnen wertvolle Perspektiven aus ihrer Lebenswelt. Dadurch können wir noch gezielter Produkte gestalten, die wirklich für Kinder gemacht sind.

Lassen sich aus diesem Kids Advisory Board messbare Effekte ableiten – etwa in Form von besseren Produkten, geringeren Retouren oder höherer Kundenzufriedenheit?

Christian: Wir haben das Kids Advisory Board Anfang des Jahres ins Leben gerufen. Dass wir Kinder ins Zentrum unserer Produktentwicklung stellen, ist für uns jedoch nichts Neues – das haben wir schon immer so gemacht und werden wir auch in Zukunft so weiterführen. Wir hören genau zu und entwickeln die besten Kinderfahrräder, abgestimmt auf ihre Bedürfnisse und ihre Ergonomie.

Was waren die riskantesten Entscheidungen Ihrer Unternehmensgeschichte: Was würden Sie definitiv wieder machen – und was nie wieder?

Christian: Die Gründung von woom war sicher die riskanteste Entscheidung unseres Lebens, aber auch eine, die wir jederzeit wieder treffen würden. Gerade am Anfang sind wir viele leere Kilometer gegangen und haben auch Fehler gemacht. Es waren aber gerade die Rückschläge, die uns extrem geprägt haben.

Mit unserem neuen Startup poptop für flexible Kindermöbel merken wir, wie wertvoll diese Erfahrungen sind. Wir treffen heute viele Entscheidungen schneller und bewusster, weil wir viele Fehler gar nicht mehr machen und soviele Learnings aus den woom Gründungsjahren haben. Was wir definitiv nicht mehr machen würden: unseren Fokus verlieren, das ist vielleicht die wichtigste Lektion aus unserer Gründer-Reise.

Wenn Sie heute noch einmal gründen würden: Würden Sie wieder in Österreich starten? Oder wäre ein anderer Markt strategisch sinnvoller?

Christian: Österreich bzw. Wien war der Ort, wo sich die Wege von Marcus und mir gekreuzt haben. Die Geschichte von woom ist dadurch eng mit Wien verbunden, es ist die Stadt wo alles begonnen hat, wo aus einer Idee, eine Love Brand entstanden ist, die heute in über 40 Ländern präsent ist. Aus meiner Sicht ist es weniger entscheidend, wo man gründet, sondern mit wem: dass der Partner passt und man sich gut ergänzt.

Sie haben sich Anfang 2022 aus der operativen Geschäftsführung zurückgezogen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich aus seinem Start Up zurückzuziehen?

Marcus: Wir haben uns Anfang 2022 aus der operativen Geschäftsführung von woom zurückgezogen. Für uns ist es wichtig, beizeiten loszulassen und Verantwortung weiterzugeben. Hätten wir nicht immer Menschen an Bord geholt, die bestimmte Dinge besser können als wir, würden wir heute vermutlich noch in der Garage an Rädern schrauben.

Christian: Heute konzentriere ich mich wieder auf das, was uns am meisten Spaß macht: Fahrräder und Produkte zu entwerfen, die Kinder auch morgen noch begeistern. Und ich habe noch viele Ideen, die ich noch gerne umsetzen möchte.

Marcus: Und wir haben mit der soundslikeaplan academy begonnen, unser Wissen weiterzugeben. Gerade durch unser neues Projekt poptop haben wir noch einmal sehr deutlich gesehen, wie viel schneller Dinge vorankommen, wenn man auf neun von zehn Fragen bereits eine Antwort hat und genau dieses Erfahrungswissen möchten wir mit jungen Gründerinnen und Gründern teilen.