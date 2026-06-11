Wolfgang Anzengruber: „Wenn wir warten, bis Frieden ist, sind wir sicher zu spät“

Auf welche Schwerpunkte setzen Sie?

Österreich ist in einigen Bereichen stark, in denen es auch großen Bedarf gibt. Das ist auf der einen Seite der Energiebereich: Die Ukraine hat insbesondere das Ziel, die großen zentralen Energieerzeugungseinheiten zu transformieren – hin zu vielen kleineren, dezentralen Einheiten.

Das Zweite ist die Transformation: Weg von fossilen und nuklearen Schwergewichten hin zu erneuerbaren Energien. In diesen Bereichen hat Österreich große Expertise.

Ein weiteres Thema ist die Infrastruktur – insbesondere die Bahninfrastruktur. In der Ukraine geht es auch darum, das Bahnsystem sukzessive auf die europäische Spurweite umzustellen. Da können wir viel beitragen. Dazu kommen Maschinenbau, Holzindustrie, Gesundheit und Wohnbau – etwa bei Fertigteilhäusern.

Das heißt, bei Holz würden sich österreichische Unternehmen der Rohstoffe vor Ort bedienen?

Die Ukraine hat festgelegt, dass keine Exporte von Holz als Rohstoff mehr erlaubt werden. Sie wollen, dass im eigenen Land produziert wird und nicht nur Rohstoffe exportiert werden, um später fertige Güter zurückzukaufen. Die Ukraine will selbst Wertschöpfung schaffen.

Von welchem Investitionsvolumen ist die Rede?

Die Weltbank hat zuletzt einen Bedarf von 588 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine in den nächsten zehn Jahren festgestellt. Rund 30 Prozent entfallen auf die Beseitigung von Schäden. Zwei Drittel sind Zukunftsinvestitionen.

Sie haben sicher schon mal eine Rechnung angestellt, wie viele Milliarden auf Österreich entfallen könnten?

Es gibt kein offizielles Ziel. Wenn es uns gelingt, von diesen 588 Milliarden US-Dollar einen mittleren einstelligen Prozentsatz zu erreichen, dann reden wir von einigen Milliarden Euro für die österreichische Wirtschaft.

Ist aus Ihrer Sicht dieser Wiederaufbau inzwischen auch ein geopolitischer Machtkampf? Also, wer positioniert sich wo und wie?

Ich finde, das spielt schon eine Rolle. Es gibt seitens der Ukraine große Bestrebungen, näher an die Europäische Union heranzukommen. Aber das ist keine Einbahnstraße. Wir können auch einiges von der Ukraine lernen – gerade im Energie- oder im IT-Bereich.

Wer hat heute die besseren Startpositionen als Österreich?

Im nicht-militärischen Bereich sind wir derzeit in einer guten Position. Es gibt heute in zahlreichen Ländern Koordinierungsstellen – in fast allen EU-Ländern, aber auch in den USA oder China. Aber ich glaube, dass wir unter diesen Staaten sicher zu den vorderen Ländern zählen.

Sie sagen: „Wir wollen verhindern, dass wir finanzieren und andere liefern.“ Was heißt das übersetzt?

Die Europäische Union hat sehr viele Fonds aufgestellt. Es stehen Mittel und Garantien zur Verfügung. Es geht jetzt nicht darum, Geschenke zu verteilen. Es geht um wirtschaftlichen Nutzen. Wenn Europa finanziert, dann soll auch die europäische Wirtschaft davon profitieren können. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig in diesen Strukturen des Wiederaufbaus mitzuarbeiten.

Was meinen Sie, wenn Sie von einem „Europa-Protektionismus“ sprechen?

Genau das. Es geht uns darum, dass die Spezifikationen auf europäischen Normen basieren. Das heißt: Es geht nicht nur um den Preis, sondern auch um Nachhaltigkeit, Qualität und europäische Standards. Vor allem soll das zum Ausdruck bringen, dass die europäische Wirtschaft ein großes Interesse daran hat, die Ukraine künftig als Teil des europäischen Wirtschaftssystems zu sehen.

Wenn China schneller und billiger baut: Warum sollte sich die Ukraine für österreichische Anbieter entscheiden?

Es gibt einen Wettbewerb. Wenn jemand ausschließlich über den Preis kommt, wird es schwierig.