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Amazon, Temu & Co. lassen Onlinehandel in Österreich auf Rekordwert wachsen

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©Unsplash, Erik Mclean
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Der E-Commerce legte 2025 um 9,5 Prozent zu. Während Amazon klar führt, verdrängte Temu den Modehändler Zalando von Platz zwei. Starkes Wachstum bei Pflegeprodukten, Lebensmitteln und Mode.

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Die Österreicherinnen und Österreicher kaufen gerne und viel im Internet ein und haben die Umsätze im Onlinehandel 2025 auf ein neues Allzeithoch getrieben. Der Bruttoumsatz stieg kräftig um 9,5 Prozent auf 11,5 Mrd. Euro, zeigt eine Erhebung des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) im Auftrag der WKÖ-Bundessparte Handel.

Eingekauft wird am liebsten bei Amazon, Temu und Zalando, ein starkes Wachstum gab es insbesondere bei Pflegeprodukten, Lebensmitteln und Mode.

Kein heimischer Händler in den Top 5

Der Onlinehandel wachse zwar insgesamt dynamisch, dieses Wachstum gehe aber keinesfalls nur auf österreichische Versand- und Internethändler zurück, räumte Handelsobmann Rainer Trefelik am Montag laut Pressetext ein. Der heimische Versand- und Internethandel wuchs im Vorjahr nur um 2,3 Prozent.

Erste Adresse, um online zu shoppen, ist hierzulande Amazon mit einem Marktanteil von 29,6 Prozent. An zweiter Stelle rangiert bereits Temu mit 5,6 Prozent. Nummer drei ist in Österreich Zalando (5,5 Prozent). Dahinter folgen Ebay (4,5 Prozent) und Otto (3,0 Prozent).

Mode als größter Umsatzbringer

Besonders stark legten die Bereiche Pflegeprodukte (+13,2 Prozent), Lebensmittel (+11,7 Prozent) und Mode (+10,9 Prozent) zu. Vor allem das größte Segment Mode präge die Entwicklung des gesamten Onlinehandels maßgeblich, hieß es. Fast ein Viertel der gesamten Onlinehandelsumsätze entfällt auf den Bereich Mode.

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