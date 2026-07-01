Red Bull unangefochten die wertvollste Marke Österreichs

Red Bull bleibt unangefochten die wertvollste Marke Österreichs. Mit einem Wert von rund 20,1 Mrd. Euro hält der Getränkehersteller den zweitplatzierten Glücksspielkonzern Novomatic mit einem Markenwert von rund 4 Mrd. Euro deutlich auf Abstand, zeigt die heurige Ausgabe der Markenwert Studie. Die Erste Bank schob sich mit einem Markenwertsprung von 26,6 Prozent auf rund 2,9 Mrd. Euro auf den dritten Rang. Die 10 Top-Marken sind zusammen 40,5 Mrd. Euro Wert.

Damit konnten sie laut dem vom European Brand Institute (EBI) vorgelegten Vergleich den Markenwert gegenüber dem zum Vorjahr um 3,8 Prozent steigern. Das übertreffe das nationale Wirtschaftswachstum und unterstreiche, dass starke Marken wirklich zur Stabilität beitragen, betonte Studienautor Gerhard Hrebicek am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Er fordert eine „österreichische Markenstrategie“ als „wichtigen Impuls“ für den Standort.