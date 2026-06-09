Leitartikel: Nicht verteilen, sondern schaffen

Wer über die Wertschöpfung von morgen diskutiert, landet zwangsläufig bei Forschung, Bildung und Unternehmensgründungen. An diesem Punkt lohnt sich ein Blick auf eine Untersuchung, die hierzulande zwischen Kaiserschmarrn und Fußball-WM leicht unterzugehen droht. Es geht um die Unternehmen von morgen. Eine Untersuchung zur Gründungsleistung von Hochschulen analysierte zuletzt mehr als 51.000 Start-ups im deutschsprachigen Raum. 78 Prozent entfielen auf Deutschland. 14 Prozent auf die Schweiz. Auf Österreich lediglich acht Prozent.

Noch interessanter ist eine andere Untersuchung. Der Redstone University Start-up Index misst, wie erfolgreich Universitäten Forschung und Ausbildung in Unternehmensgründungen übersetzen. An der Spitze finden sich ausgerechnet kleine Länder wie Estland, Finnland oder Litauen. Länder also, die sich seit Jahren systematisch mit der Frage beschäftigen, wie aus Wissen Unternehmen, Arbeitsplätze und Wertschöpfung entstehen.

Dass es dabei nicht nur um Start-ups geht, zeigt ein weiterer Blick auf die Hochschullandschaft. Die Universität Wien erreichte im Times Higher Education Ranking erstmals Platz 95 weltweit. Das ist ein Erfolg. Die Frage ist nur: Erfolg gemessen woran? An München, wo die Technische Universität auf Platz 27 und die Ludwig-Maximilians-Universität auf Platz 34 liegen? An der Schweiz mit der ETH Zürich auf Platz 11 und der EPFL Lausanne auf Platz 35? Oder an Schweden, das gleich drei Universitäten unter den Top 100 platziert?