Wiener Wirtschaftskammerchef Walter Ruck zurückgetreten

In einer etwas später veröffentlichten Aussendung der Wiener Wirtschaftskammer führte sie weiter aus: „Ich habe keinen Weinkeller (eine Anspielung an den Ort, an dem die kolportierten Aussagen getätigt wurden; Anm.), sondern offene Türen für die Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Stadt. Jetzt kommt es zu einem Neuanfang.“ Laut der Aussendung ist die Unternehmerin seit 2020 WKW-Vizepräsidentin. Zwischen 2021 und 2025 war sie zudem Abgeordnete und Gemeinderätin für die ÖVP in Wien.

Ruck selbst kam in der WB-Aussendung nicht zu Wort. Er hielt sich in der Causa allgemein mit öffentlichen Aussagen zurück. Angesicht seines bevorstehenden ÖVP-Parteiausschlusses hatte er am vergangenen Freitag aber eine „Kampagne“ gegen sich beklagt, ohne die medial kolportieren Aussagen klar zu dementieren. Er könne diese nicht bestätigen. „Es gibt keinen einzigen rechtlich relevanten Vorwurf“, schrieb Ruck. Stattdessen gebe es Aufregung über ihm in den Mund gelegte, flapsige, private Aussagen.

„Walter Ruck hat den richtigen Schritt gesetzt und Verantwortung übernommen“, reagierte die Präsidentin der Bundes-Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbund Österreich, Martha Schultz, in einer Aussendung. Sie hatte Ruck bereits nach der Veröffentlichung der ersten Gesprächsinhalte einen Rücktritt nahegelegt. „Ich bin mit der neuen Obfrau des Wiener Wirtschaftsbundes, Margarete Kriz-Zwittkovits, bereits im Gespräch und freue mich, dass sie bereit ist, konstruktiv und aktiv an den Reformbemühungen mitzuarbeiten.“

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bedanke sich bei Ruck für „die langjährige Zusammenarbeit“. Nun freue er sich über die Zusammenarbeit mit Kriz-Zwittkovits. WK und Stadt verbinde „eine starke und erfolgreiche Partnerschaft“. Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) erwähnt Ruck nicht, sie gratuliert aber seiner Nachfolgerin und wünscht ihr „viel Kraft, Erfolg und die notwendige Unterstützung für die kommenden Aufgaben“. Der sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) sieht den Wechsel an der WKW-Spitze als „Chance, den eingeschlagenen Reformkurs innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation entschlossen fortzusetzen“.