Jetzt meldet sich Walter Ruck zu Wort: „Verwundert“ über ÖVP-Pläne

Diese Gespräche seien abgesagt worden, sollte er bis heute 12.00 Uhr „eine Erklärung“ vorlegen. „Seit Beginn dieser Kampagne gegen die Selbstverwaltung und meine Person habe ich darauf hingewiesen, dass die veröffentlichten Aussagen von mir nicht bestätigt werden können“, bekräftigte Ruck. Es seien nicht verifizierte Zitate aus einer potenziell illegalen Tonaufnahme publiziert worden.

Deren Echtheit, „so eine authentische Aufnahme überhaupt existiert“, könne von ihm nicht überprüft werden, führt Ruck weiter aus. „Ich habe den Kampagnen-Machern bis jetzt nicht den Gefallen getan, ihre durchschaubaren Manöver durch Äußerungen meinerseits aufzuwerten. Es gibt keinen einzigen, rechtlich relevanten Vorwurf.“ Stattdessen gebe es Aufregung über ihm in den Mund gelegte, flapsige, private Aussagen.

Diese könne er allesamt nicht bestätigen. In einzelnen Fällen seien sie auch – etwa von Kammer-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits – widerlegt worden. „Glaubt man Medienberichten, so ist die Entscheidung über den Ausschluss bereits vor der Sitzung gefallen. Angesichts des oben angeführten Sachverhaltes bin ich sehr gespannt auf die schriftliche Begründung eines eventuellen Ausschlusses.“