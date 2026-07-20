Wirtschaftskammer-Chefin Schultz übt harsche Kritik an Ruck

„Wir befinden uns mitten in einem Reformprozess, um das in der Vergangenheit verspielte Vertrauen sukzessive wieder zurückzugewinnen. Aus diesem Grund haben mich die Aussagen von Walter Ruck umso mehr getroffen, denn diese entsprechen in keiner Weise unserem Weltbild noch unserer Kultur, wie Entscheidungen getroffen werden“, heißt es im Statement von Schultz. „Ich bin überzeugt davon, dass sich Walter Ruck der Tragweite seiner Äußerungen bewusst geworden ist und weiteren Schaden von der Wirtschaftskammer abwenden will. Ich gehe davon aus, dass er die richtigen Schritte setzen wird.“

Sollten die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, könne dies nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das betonte am Montag auch Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker. „Die medial kolportierten Aussagen sind zutiefst irritierend und widersprechen dem Frauenbild und Politikverständnis der Volkspartei“, teilte er mit. Alle Vorwürfe müssten nun aufgeklärt werden, fordert er.