Ruck vor Parteiausschluss aus ÖVP

Der Ethikrat der ÖVP kommt am frühen Nachmittag zusammen, wie die Vorsitzende des Ethikrats, Waltraud Klasnic, gegenüber der APA einen Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" bestätigte. Der Ethikrat ist ein beratendes Gremium und kann einen Parteiausschluss empfehlen. Dass dies heute passiert, davon geht man in der Partei aus. Für den Abend wurde jedenfalls der Bundesparteivorstand einberufen, um sich mit Ruck zu befassen. Der Parteivorstand tagt um 20 Uhr online, nachdem sich Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Rahmen seiner Sommertour derzeit in Vorarlberg aufhält.

Die Bundespartei kann Ruck aus der ÖVP ausschließen, aber nicht aus dem ÖVP-Wirtschaftsbund. Als außerordentliches Wirtschaftsbund-Mitglied könnte Ruck weiter im Amt bleiben, auch als Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Trotz zahlreicher Rücktrittsaufforderungen aus der eigenen Partei hat sich der Wiener Wirtschaftskammer-Chef bisher noch nicht zur Causa zu Wort gemeldet.

Ruck soll laut in "profil" und "Krone" veröffentlichten Gesprächsprotokollen in kleinem Kreis unter anderem über seinen angeblichen Einfluss bei ÖVP-Listenerstellungen erzählt und sich über Parteifreunde und Industrie-Vertreter mokiert haben. Für Kritik sorgten neben dem Politikverständnis auch die kolportierten frauenfeindlichen Aussagen.