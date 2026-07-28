Causa Ruck: Kein rasches Ende in Sicht

In der Affäre um den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck zeichnet sich trotz ÖVP-Parteiausschluss vorerst kein rasches Ende ab. Ruck schließt einen Rücktritt weiterhin kategorisch aus. Eine unfreiwillige Abberufung gestaltet sich aufgrund der Vorgaben im Wirtschaftskammergesetz äußerst schwierig. Für ein Misstrauensvotum im Wirtschaftsparlament wäre eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Laut Paragraf 54 des Wirtschaftskammergesetzes (WKG) kann das Wirtschaftsparlament einem gewählten Einzelorgan das Misstrauen aussprechen. Dafür ist die Anwesenheit von drei Vierteln der Mitglieder sowie eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Zudem gilt ein Abwahlantrag zwingend als gescheitert, wenn die einfache Mehrheit der Fraktion des Betroffenen dagegen stimmt. Da der ÖVP-Wirtschaftsbund im Wiener Wirtschaftsparlament über die absolute Mehrheit verfügt, ist eine Abwahl Rucks gegen den Willen seiner Fraktion rechtlich und rechnerisch ausgeschlossen.