Sebastian Kurz' KI-Firma „Dream“ sammelt 260 Mio. ein

Bei der Präsentation agiert die Firma recht offensiv, aber gibt sich bei konkreteren Nachfragen mitunter auch zugeknöpft, wie mehrere Medienrecherchen zuletzt zeigten. Bei einer Pressekonferenz zum „Monitor Journalismusfreiheit“ hatte etwa Investigativjournalist Alexander Fanta („Follow the Money“) von einer Einschüchterungsklage im Zuge von Recherchen über „Dream“ berichtet. Statt Antworten auf gestellte Fragen an die Firma kam ein Anwaltsbrief mit Klagsdrohung.

Kritische Fragen gibt es rund um Datenschutz bei KI prinzipiell, neben allen Chancen bieten sich viele Gefahren bis hin zum Überwachungs-Alptraum. Aber beispielsweise auch, weil „Dream“-Mitgründer und CEO Shalev Hulio ebenso die NSO Group mitgegründet hatte, die die umstrittene Pegasus-Spyware zum Ausspähen von iOS- und Android-Geräten entwickelte. Dort ist Hulio seit 2022 aber nicht mehr operativ tätig.

2023 gründete Hulio mit Kurz „Dream“. Kurz wird in der „Dream“-Aussendung zur neuen Finanzierung als Mitgründer und „Dream“ bezeichnet. Weiterer Mitgründer der Firma ist KI-Experte Gil Dolev.