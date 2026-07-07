Erfolgreicher Start von Österreichs erstem kommerziellen Satelliten

Österreichs erster kommerzieller Satellit ist erfolgreich ins All gestartet. Wie die Wiener Weltraumfirma Tumbleweed am Dienstag mitteilte, wurde der Satellit „Oasis Alpha“ mit einer Falcon-9-Rakete des US-Weltraumunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Vandenberg (USA) aus in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. An Bord befinden sich standardisierte Behälter – sogenannte „Pods“ – mit Nutzlasten von vier europäischen Einrichtungen für Experimente in der Schwerelosigkeit.

Ziel von Tumbleweed ist es, Institutionen und Unternehmen Forschung in der Schwerelosigkeit schnell und unbürokratisch zu ermöglichen, ohne über Fachwissen in der Luft- und Raumfahrttechnik oder in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verfügen zu müssen. Dafür werden vorzertifizierte „Pods“ verwendet, die von Kunden mit eigenen Experimenten gefüllt werden.