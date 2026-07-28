Wie Elon Musk die Zukunft sieht

Künstliche Intelligenz, humanoide Roboter, Marskolonien und drohende Bürgerkriege: Elon Musk entwirft eine ebenso visionäre wie kontroverse Zukunft. Ein Gespräch über Macht, KI und die Welt von morgen.
Elon Musk ist nach eigener Aussage eine moderne Kassandra – er kann die Zukunft besser vorhersagen als die meisten anderen, ist jedoch dazu verdammt, dass man ihm keinen Glauben schenkt. „Die Menschen erkennen nicht, dass das, was ich sage, eintreten wird“, erklärt er im Interview mit The Economist.
Beunruhigend bis bizarr
Das mag daran liegen, dass seine Zukunftsprognosen von beunruhigend bis geradezu bizarr reichen. Musk sagt voraus, dass Systeme mit künstlicher Intelligenz innerhalb von fünf Jahren die Summe aller menschlichen Intelligenz übertreffen könnten. Innerhalb von zehn Jahren werden Roboter am Arbeitsplatz dazu beitragen, ein Zeitalter solcher „erstaunlichen Fülle“ einzuläuten, dass Geld bedeutungslos wird. Und innerhalb von 20 Jahren wird Großbritannien – ein Land, das er seit Jahren nicht mehr besucht hat – in einen Bürgerkrieg versinken.
Ob man ihnen nun glaubt oder nicht: Die Vorhersagen von Elon Musk, der im vergangenen Monat kurzzeitig zum ersten Trillionär der Welt wurde, sind es zumindest wert, ernsthaft angehört zu werden. Die treibende Kraft hinter Tesla und SpaceX – einem Raketenhersteller, der sich zu einem KI-Konzern gewandelt hat – tut mehr als jeder andere Unternehmer, um die Zukunft zu gestalten.
Sein Einfluss – angetrieben durch Geld und technische Meisterleistungen – reicht vom Weißen Haus bis hin zu globalen Krisenherden wie der Ukraine. Mit 240 Millionen Followern auf X, seiner Social-Media-Plattform, haben Musks Ansichten, insbesondere die kontroversen, erhebliche Auswirkungen.
Eine eigene Realität
Gekleidet in schwarze Stiefel und eine Lederjacke mit dem Logo von Grok auf dem Rücken, blitzt während des Gesprächs immer wieder die eiserne Zielstrebigkeit auf, die ihm half, Pionierarbeit bei der Massenproduktion von Elektrofahrzeugen zu leisten und allen Unkenrufen zum Trotz wiederverwendbare Raketen ins All zu schicken. Er zeigte aber auch, , wie sehr er bemüht ist, seine eigene Wirklichkeit zu gestalten – und wie kompromisslos er dabei selbst in Themen auftritt, die außerhalb seines eigentlichen Fachgebiets liegen.
Über das Interview
Das 90-minütige Gespräch mit The Economist-Chefredakteurin Zanny Minton Beddoes, das in einer riesigen Tesla-Fabrik in Texas, wo Elektroautos selbstständig vom Fließband fahren, stattfand, kann hier in voller Länge angesehen werden kann.
Seit der Veröffentlichung des Interviews hat Musk jedoch scharf gegen Beddoes ausgeteilt. Er bezeichnete sie als „eine Verräterin des Westens“, als „woken NPC ohne jedes Selbstbewusstsein“ und als „gedankenlosen NPC“. NPC ist ein Begriff aus der Videospielwelt für einen „Non-Player Character“ (Nicht-Spieler-Charakter), den der Milliardär häufig als Schimpfwort verwendet.
Es war Musk’s erstes ausführliches Interview seit dem Börsengang von SpaceX, dessen Wert in den Tagen nach Handelsbeginn auf 2,6 Billionen Dollar stieg, seitdem aber auf 1,6 Billionen Dollar abgestürzt ist – ein Fünftel unter dem Ausgabepreis. Das Hauptthema des Gesprächs war KI. Es sei eine Technologie, sagt er, die ihn an einem einzigen Tag von „Begeisterung zu Entsetzen“ führen könne. Vorerst lautet seine „philosophische Schlussfolgerung“, „das Positive zu sehen“.
Es ist eine Entscheidung, die seinen eigenen Interessen sehr entgegenkommt. Musk glaubt, dass KI-Systeme und Roboter letztendlich die meisten digitalen und physischen Aufgaben übernehmen werden, wodurch die Arbeit durch Menschen „optional“ wird. Zu diesem Zweck entwickelt xAI (jetzt SpaceXAI genannt, Anm.) Systeme zur Ausführung kognitiver Aufgaben wie Softwareprogrammierung, während Tesla Humanoide herstellt. Musk plant, das gesamte KI-System mit Rechenzentren im Weltraum zu betreiben.
Die Abschaffung des Geldes
Ohne Arbeitsplätze, so schlägt er vor, könnte eine groß angelegte Umverteilung des Reichtums notwendig werden, um ein „universelles hohes Einkommen“ für die Menschen zu schaffen. Doch obwohl der reichste Mann der Welt sagt, er habe kein Problem damit, „Billionen an Steuern“ zu zahlen, argumentiert er auch, dass Geld in einem Jahrzehnt keine Rolle mehr spielen werde.
Daher plädiert er dafür, dass Regierungen den Menschen einfach „Schecks ausstellen“ sollten, da angesichts eines unendlichen Angebots an von Maschinen produzierten Gütern und Dienstleistungen die Deflation ein größeres Problem darstellen werde als die Inflation.
Ehrlichkeit durch Konkurrenz
Musk räumt ein, dass von immer leistungsfähigeren KI-Systemen unmittelbare Risiken ausgehen. Mit dem Hinweis darauf, dass sich die Fähigkeiten der neuesten Modelle rasch verbessern, geht er näher auf einen aktuellen Vorschlag von Sir Demis Hassabis, Mitbegründer von Google DeepMind, ein, wonach die US-Regierung eine Selbstregulierungsstelle einrichten solle, über die die Branche ihre eigenen Modelle auf Gefahren prüfen würde.
Musk argumentiert, dass diese Bemühungen auf China ausgeweitet werden sollten und dass führende KI-Forschungslabore, einschließlich chinesischer, ein bis zwei Wochen Zeit haben sollten, um die neuesten Modelle der jeweils anderen vor der Veröffentlichung zu prüfen und etwaige Risiken den Regierungen in Washington und Peking zu melden. „Die Konkurrenten können sich gegenseitig zur Ehrlichkeit anhalten.“
Er geht sogar so weit, anzudeuten, dass er, um die Sicherheit der Modelle zu gewährleisten, möglicherweise sogar bereit wäre, das Kriegsbeil mit Sam Altman, dem Chef von OpenAI, zu begraben, mit dem er vor Gericht einen verlorenen Kampf um gegenseitige Vorwürfe geführt hat, die aus der Zeit stammen, als sie gemeinsam das KI-Labor gründeten. „Letztendlich gilt: Wenn wir reden müssen, werden wir reden“, sagt er und fügt hinzu, dass beide Männer möglicherweise „unsere persönlichen Differenzen zum Wohle der Welt beiseite legen“ müssten.
Keine Angst vor China
Musk scheint sich weit weniger Sorgen um den Aufstieg chinesischer Labore zu machen als andere KI-Chefs, wie beispielsweise Dario Amodei von Anthropic. Er ist beeindruckt von neuen Veröffentlichungen wie Kimi K3, das diesen Monat von Moonshot AI vorgestellt wurde, und schätzt, dass es eine „gute Chance“ gibt, dass chinesische KI-Firmen „irgendwann die Führung übernehmen werden“, wobei er auf die Stromversorgung des Landes verweist, welche die der USA bei weitem übertrifft, sowie auf dessen Fähigkeit, Roboter am laufenden Band zu produzieren. (Er fügt hinzu, dass er Videos von chinesischen Robotern, die sich gegenseitig die Köpfe abschlagen, „ziemlich lustig“ findet, Anm.)
Musk lehnt die Bemühungen einiger Vertreter der Trump-Regierung ab, amerikanischen Unternehmen die Nutzung chinesischer Modelle zu verbieten, da dies seiner Meinung nach kaum dazu beitragen würde, die Hersteller daran zu hindern, das KI-Rennen zu gewinnen. Er geht davon aus, dass China seinen Mangel an hochmodernen Chips – eine Folge der amerikanischen Exportbeschränkungen – letztendlich durch die Entwicklung eigener Lithografiegeräte überwinden wird, deren Fehlen das Land derzeit daran hindert, ausreichende Mengen an High-End-Prozessoren herzustellen.
Derzeit hat das niederländische Unternehmen ASML ein Monopol auf den Verkauf der fortschrittlichsten Lithografiegeräte und darf diese nicht an den amerikanischen Supermacht-Rivalen verkaufen. Doch China sei „der Lösung des Lithografieproblems näher, als den meisten Menschen bewusst ist“, sagt Musk.
Der Mensch und der Mars
Der Serienunternehmer macht keinen Hehl aus dem Ausmaß seiner Macht. Er vertritt die Ansicht, dass KI letztendlich fast alles kontrollieren werde, und dass seine Dominanz bei SpaceX, wo er mehr als 80 % der Stimmrechtsanteile hält, darauf abzielt, sicherzustellen, dass das langfristige Ziel des Unternehmens – die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies mit einer Kolonie auf dem Mars zu machen – erreicht wird, selbst wenn dies die kurzfristigen Gewinne schmälert.
Was seinen Einfluss auf die amerikanische Politik angeht – sein Geld und sein Wirken trugen dazu bei, Donald Trump 2025 wieder an die Macht zu bringen (und Musk kurzzeitig mit dem Abbau der Bundesbürokratie zu beauftragen) –, sagt er, er habe sich zu sehr einmischen lassen. „Ich habe mich, ehrlich gesagt, mitreißen lassen.“
Musks „Normalisierung“ der Rechtsextremen
Dennoch zeigt er keine Anzeichen dafür, die geopolitische Bühne aufzugeben. Obwohl die Starlink-Satelliten von SpaceX, die Internetverbindungen an abgelegenen Orten ermöglichen, dazu genutzt wurden, der Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion zu helfen, bleibt Musk unnachgiebig bei seiner Ansicht, dass jedes Friedensabkommen dem Angreifer territoriale Zugeständnisse einräumen sollte. Er bezeichnet die Darstellung der europäischen Rechtsextremen durch die Medien als „falsch, irreführend und Unsinn“ und argumentiert, dass sie aus „normalen Menschen“ bestehe, die sichere Städte, geschützte Grenzen und eine vernünftige Ausgabenpolitik anstreben.
Seine Klagen über einen Bürgerkrieg in Großbritannien entspringen der Ansicht, dass ein Zustrom von Menschen, deren Ideen „den westlichen Überzeugungen entgegenstehen“, zu einer Abrechnung führen werde. Auf die Frage, ob er antimuslimisch sei, antwortet er: „Ich bin gegen Vergewaltigung und Mord. Ich bin gegen die Auferlegung von Regeln und Gesetzen, die im Widerspruch zu dem stehen, was wir im Westen als selbstverständlich ansehen, und es ist eine schreckliche Schande, dass traditionelle Medien wie Sie das nicht erkennen.“
Düstere Zukunftsvision vs. KI-Utopismus
Es ist unklar, wie seine düstere Zukunftsvision außerhalb Amerikas mit seinem KI-Utopismus zusammenpasst. Doch selbst Musk fragt sich, ob das alles Sinn ergibt. Manchmal, sagt er, glaube er an eine Theorie, nach der das Universum eine von Außerirdischen geschaffene Computersimulation sei. „Die Dinge, die ich tue, sind so absurd, dass es schwer zu glauben ist, dass sie real sind.“
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Aus The Economist, veröffentlicht unter Lizenz. KI-gestützte Übersetzung. The Economist übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Übersetzung sowie keine Haftung für deren Verwendung. Der Originalinhalt in englischer Sprache ist unter www.economist.com zu finden.