Wie Elon Musk die Zukunft sieht

Das mag daran liegen, dass seine Zukunftsprognosen von beunruhigend bis geradezu bizarr reichen. Musk sagt voraus, dass Systeme mit künstlicher Intelligenz innerhalb von fünf Jahren die Summe aller menschlichen Intelligenz übertreffen könnten. Innerhalb von zehn Jahren werden Roboter am Arbeitsplatz dazu beitragen, ein Zeitalter solcher „erstaunlichen Fülle“ einzuläuten, dass Geld bedeutungslos wird. Und innerhalb von 20 Jahren wird Großbritannien – ein Land, das er seit Jahren nicht mehr besucht hat – in einen Bürgerkrieg versinken.

Ob man ihnen nun glaubt oder nicht: Die Vorhersagen von Elon Musk, der im vergangenen Monat kurzzeitig zum ersten Trillionär der Welt wurde, sind es zumindest wert, ernsthaft angehört zu werden. Die treibende Kraft hinter Tesla und SpaceX – einem Raketenhersteller, der sich zu einem KI-Konzern gewandelt hat – tut mehr als jeder andere Unternehmer, um die Zukunft zu gestalten.

Sein Einfluss – angetrieben durch Geld und technische Meisterleistungen – reicht vom Weißen Haus bis hin zu globalen Krisenherden wie der Ukraine. Mit 240 Millionen Followern auf X, seiner Social-Media-Plattform, haben Musks Ansichten, insbesondere die kontroversen, erhebliche Auswirkungen.