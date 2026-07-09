Europe2031: Was passiert, wenn Europa die KI-Revolution verschläft?

Die KI wird die Welt mindestens so tiefgreifend verändern wie einst die industrielle Revolution, nur in wenigen Jahren statt in Jahrzehnten. Und Europas Antwort darauf ist um das Zehn- bis Hundertfache zu klein und zielt obendrein in die falsche Richtung. Souveränität bedeutet hier viel zu oft, dass man sich mit zweitklassigen europäischen Lösungen abfindet und insgeheim auf ein paar lohnende, aber reichlich unwahrscheinliche Moonshots hofft.

Dabei bräuchte es etwas ganz anderes, nämlich echte Verhandlungsmacht und den Mut, auch harte Kompromisse einzugehen. Denn Verhandlungsmacht gewinnt man, indem man unverzichtbar wird, und nicht, indem man sich halbherzig selbst versorgt. Dazu gehört auch die Entscheidung, welche Gewohnheiten man über Bord wirft, um das zu bewahren, worauf es wirklich ankommt, nämlich die Menschenwürde, die Gleichheit und die Freiheit, über den eigenen Kontinent selbst zu bestimmen.

Das Scheitern, das das fiktive Szenario Europe 2031 beschreibt, liegt an Anreizen und Institutionen, nicht an einzelnen Menschen. Nichts in dieser Geschichte setzt voraus, dass irgendjemand in böser Absicht handelt. Im Gegenteil, ausgerechnet das, was Europa in ruhigeren Zeiten stark gemacht hat, wird ihm jetzt zum Verhängnis. Konsens und sorgfältige Verfahren haben eine Union aus 27 Staaten überhaupt erst möglich gemacht. Unter Zeitdruck aber sind es genau diese Tugenden, die dafür sorgen, dass unbequeme Wahrheiten immer weiter aufgeschoben werden, dass frühes Handeln der eigenen Karriere schadet und dass die Institutionen der Technologie hoffnungslos hinterherhinken. Jede einzelne Entscheidung ergibt für sich genommen Sinn. Und doch steht am Ende ein Europa, das seine Verfahren bewahrt und dabei seine Prinzipien verliert.