Humanoide Roboter zwischen AI Act, DSGVO und Haftung

Humanoide Roboter stehen an der Schwelle zum Massenmarkt. Die Tragweite dieser Entwicklung reicht weit über technische Innovation hinaus: ­Arbeitsmärkte, Sozialsysteme, industrielle Produktionsprozesse und Leistungen der Daseinsvorsorge können durch ihren Einsatz grund­legend verändert werden.

Für Investoren, Unternehmen und den öffentlichen Sektor, die humanoide Roboter entwickeln, vermarkten, beschaffen oder einsetzen, stellen sich damit zunehmend komplexe Rechtsfragen. Diese sind längst kein Zukunftsthema mehr, sondern ein aktuelles Thema für Recht, Compliance und Produktstrategie.