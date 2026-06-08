Humanoide Roboter zwischen AI Act, DSGVO und Haftung

Harald Küchli, Rechtsanwalt und Partner bei Partner Rechtsanwälte in Wien©Matt Observe
Humanoide Roboter stehen vor dem Markteintritt – doch mit ihnen kommen neue rechtliche Fragen. Rechtsanwalt Harald Küchli, Partner bei Partner Rechtsanwälte Wien, erklärt, welche Rolle AI Act, DSGVO und Produkthaftung für Hersteller, Unternehmen und den öffentlichen Sektor spielen.
Humanoide Roboter stehen an der Schwelle zum Massenmarkt. Die Tragweite dieser Entwicklung reicht weit über technische Innovation hinaus: Arbeitsmärkte, Sozialsysteme, industrielle Produktionsprozesse und Leistungen der Daseinsvorsorge können durch ihren Einsatz grundlegend verändert werden.
Für Investoren, Unternehmen und den öffentlichen Sektor, die humanoide Roboter entwickeln, vermarkten, beschaffen oder einsetzen, stellen sich damit zunehmend komplexe Rechtsfragen. Diese sind längst kein Zukunftsthema mehr, sondern ein aktuelles Thema für Recht, Compliance und Produktstrategie.
Sicherheit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit
Eine zentrale Rolle spielt dabei der AI Act. Humanoide Roboter beruhen regelmäßig auf KI-gestützten Systemen; ihre Funktionsweise ist daher maßgeblich durch den Einsatz von KI geprägt. Je nach konkretem Einsatzbereich kann der KI-gestützte Betrieb solcher Roboter verboten sein oder umfangreichen regulatorischen Anforderungen unterliegen.
Letzteres betrifft insbesondere Vorgaben zu Sicherheit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Dokumentation und menschlicher Aufsicht. Verarbeiten humanoide Roboter über Kameras, Mikrofone oder biometrische Sensorik personenbezogene Daten, sind zudem die Anforderungen der DSGVO zu beachten. Parallel dazu wird ab 2027 die neue EU-Maschinenverordnung zentrale Fragen der Produktsicherheit, Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung regeln.
Haftung: Verschärfter regulatorischer Rahmen
Auch haftungsrechtlich verschärft sich der regulatorische Rahmen. Die neue EU-Produkthaftungsrichtlinie bezieht KI-gestützte Systeme ausdrücklich in den produkthaftungsrechtlichen Anwendungsbereich ein.
Für Hersteller, Anbieter und Anwender humanoider Roboter bedeutet dies, dass neben produktsicherheitsrechtlichen Anforderungen auch die zivilrechtliche Verantwortung für Schäden durch fehlerhafte digitale oder KI-gestützte Funktionen stärker in den Vordergrund rückt. Das gilt auch für den öffentlichen Sektor, soweit dieser humanoide Roboter beschafft, bereitstellt oder im Rahmen öffentlicher Dienstleistungen einsetzt.
Regulatorische Anforderungen sind bei humanoiden Robotern daher kein nachgelagertes Compliance-Thema, sondern ein zentraler Bestandteil von Produktentwicklung, Finanzierung, Marktzugang und Vertragsgestaltung.