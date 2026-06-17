Jeff Bezos: KI könnte zu Arbeitskräftemangel führen, nicht Jobabbau

Amazon-Gründer Jeff Bezos rechnet durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) mit einem Arbeitskräftemangel statt mit dem Verlust von Arbeitsplätzen für Menschen. Er widerspreche der Sorge, dass KI den Menschen überflüssig mache, sagte Bezos am Mittwoch auf der Technologiekonferenz VivaTech in Paris. Er glaube vielmehr, dass die Technologie einen Mangel an Arbeitskräften verursachen werde.

Die Menschen hätten unendlich viele Aufgaben und seien derzeit durch Barrieren eingeschränkt, die durch KI abgebaut werden könnten. Viele Umfragen rund um den Globus zeigen hingegen, dass die Mehrheit der Menschen einen Verlust von Arbeitsplätzen durch einen verstärkten KI-Einsatz fürchten.